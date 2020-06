Kendji Girac : la vidéo de l’homme qu’il aime plus que tout

Alors qu’il y a quelques mois, il avait été victime apparemment d’une agression, Kendji Girac semble désormais très en forme. Il a repris une activité physique et les fans grâce à son compte Instagram officiel ont aussi pu découvrir son corps très musclé. Certes, il ne peut toujours pas partir en tournée à cause des conditions sanitaires, mais il tente de combler les attentes des fans de plus en plus nombreux. Il publie alors régulièrement des photos de son quotidien, mais également des vidéos de sa famille.

Kendji Girac propose une vidéo très touchante

Dans la famille de Kendji Girac, la guitare est un instrument de musique utilisé avec passion et surtout une bonne dose de talent. Le chanteur de The Voice a proposé de nombreuses vidéos dans lesquelles il est possible de découvrir cette dextérité. Vous aimeriez sans doute jouer de la guitare de cette façon. En ce qui concerne ce post, il a été publié pendant le confinement il y a quelques semaines et l’artiste était heureux puisqu’il passait cette période avec son père.

Vous le savez sans doute, Kendji Girac est très proche de sa famille et il publie souvent des vidéos pour leur rendre hommage .

. Le chanteur estime qu’il faut profiter pleinement de tous ces moments en famille puisqu’ils sont particulièrement importants.

Kendji Girac connaît alors la valeur de ces instants qu’il faut savourer à leur juste valeur.

Vous pouvez ainsi constater que le pape du chanteur maîtrise lui aussi à la perfection cet instrument de guitare.

Kendji Girac donne rendez-vous à ses fans

Si vous le suivez sur les réseaux sociaux, vous le retrouvez souvent avec sa guitare, mais il propose aussi de petits concerts toujours appréciables pour les amateurs de cet instrument. Il donne également rendez-vous à tous ces fans ce jeudi pour découvrir Habibi, ce sera sans doute le titre et il faudra alors être présent à 18 heures. Si vous le suivez sur les réseaux et notamment le compte Instagram, vous savez que Kendji Girac prépare pour le 11 Juin le nouveau single et une première photo a été dévoilée dans son fil.

Alors que les vacances d’été approchent à grands pas, Kendji Girac aura peut-être le titre de l’été qui pourrait ambiancer toutes les soirées et permettre à de nombreux abonnés de danser. Le quotidien du chanteur est aussi très simple comme vous pouvez le découvrir sur les réseaux sociaux. Il est parfois en présence de sa famille, souvent avec sa guitare ou encore avec un cheval. Kendji sait qu’il doit être proche de ses fans pour réussir à conserver ce lien très fort et si important dans la vie d’un artiste. Si vous souhaitez apprendre à jouer de la guitare, ses vidéos pourraient vous aider.