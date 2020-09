Kendji Girac : ils ne l’ont pas raté lors de son arrivée !

Kendji Girac a certainement été très ému en s’asseyant dans le fauteuil rouge. En effet à 17 ans seulement le chanteur avait réussi les auditions à l’aveugle en interprétant la chanson « Bella » de Maître GIMS. Les jurés avaient adoré son interprétation de la chanson de l’ancien membre des Sexion D’assaut. Il avait rejoint la team de Mika. Et il avait bien fait. Mika avait en effet coaché son protégé vers la victoire. En effet, c’est une première dans l’émission The Voice. C’est la première fois qu’un gagnant du concours devient à son tour coach dans le télé-crochet. Kendji remplace en effet Amel Bent qui a choisi de quitter son siège pour se consacrer uniquement à la version adulte.

Jenifer est elle aussi issue d’un concours

Certes, Jenifer est elle aussi sortie d’un concours télévisé, mais il s’agissait de la Star Academy dont elle a été la première gagnante. Le concept était différent. Mais le résultat était le même, il s’agissait de coacher des jeunes talents. The Voice a cet avantage de faire des auditions à l’aveugle. La situation n’est pas tout à fait la même. Kendji lui est devenu coach dans l’émission dans laquelle il a été découvert, du moins dans l’émission adulte. Autant dire que le nouveau juré sait exactement comment cela fonctionne. Et ce n’est pas que son expérience qui lui donne de la légitimité. C’est un artiste incontournable du paysage musical français. Il faut se souvenir que le jeune homme a raflé les récompenses. Chacun de ses albums est un succès. Et, consécration suprême, il fait partie des « Enfoirés », le collectif qui soutient les restaurants du coeur. Bref Kendji, malgré son très jeune âge, a été désigné plusieurs fois chanson de l’année aux NRJ Music Awards, le jeune homme a aussi été révélation de l’année en 2014, l’année de ses 18 ans.

Un démarrage extrêmement prometteur

Outre ses récompenses, le jeune homme est un excellent vendeur. Son premier album paraît en 2014. Il s’écoule à plus d’un million d’exemplaires. C’est le 19ème album à être vendu à plus d’un million d’unités entre 2000 et 2014. C’est une superbe performance pour un jeune homme de 18 ans. Mais il est vrai que Kendji a du talent à en revendre. L’artiste va confirmer ses exploits. Son second album va connaitre autant de succès que le premier. Le musicien va réussir à en vendre 850 000 exemplaires. Là aussi le succès est éclatant. L’album de fin 2018 est tout aussi prometteur, mais les chiffres ne sont pas encore disponibles. L’artiste annonce un album pour octobre. Par contre, il vient de sortir un duo avec Gims fin août. Le jeune homme a visiblement le vent en poupe et il est plus que légitime dans son fauteuil rouge.

Le bizutage des autres juges

Bien entendu il fallait s’attendre à un petit bizutage de la part de ses collègues. En effet, que ce soit Soprano, Jenifer ou encore Patrick Fiori, aucun des trois n’a la réputation d’être quelqu’un avec qui on s’ennuie. Bien au contraire, c’est une belle bande de joyeux lurons. Et ils se sont bien entendu amusés à le taquiner. En effet, les trois compères avaient remarqué que Kendji, de part ses origines avait l’habitude de toujours être entouré de membres de sa famille. Bien entendu les trois loustics ont vite compris que le jeune homme était plus facile à déstabiliser quand sa famille n’est pas là. Les trois chenapans s’en sont donc donné à coeur joie pour taquiner le petit nouveau. Jenifer et Patrick Fiori se sont aussi amusés à le bloquer, pour le contrarier et bien sûr pour le taquiner. Mais Kendji est sympathique et beau joueur. De plus il attire les talents comme un aimant. On attend la suite avec impatience.