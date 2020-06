Kendji Girac : vous saurez tout sur son confinement et la chirurgie esthétique

Kendji Girac est né en Dordogne le 3 juillet 1996. Il s’est fait connaître du Grand Public après avoir remporté la saison 3 de The Voice en 2014 alors qu’il n’avait que 18 ans. Le jeune homme a été choisi par le chanteur Mika qui l’a poussé jusqu’en finale. Suite à l’émission de TF1, son premier titre « Color Gitano » a contribué à lancer sa carrière. Depuis, il a publié trois albums et un album live.

Kendji Girac garde les pieds sur terres

Kendji Girac représente à lui seul des milliers de disques vendus, des concerts toujours complets et de nombreux fans de tous âge qui le suivent dans son évolution depuis The Voice. Comme vous pouvez le comprendre, le jeune homme de 23 ans fait donc partie des chanteurs les plus écoutés en France. Pourtant, malgré son succès et le salaire qu’il touche, Kendji a voulu rester simple.

Il ne renie pas ses origines bien au contraire, il en est fier ! Ainsi, il est retourné voir sa famille en France pendant le confinement. Il était parti aux Etats-Unis pour sa première tournée mais le coronavirus est arrivé et lui a gâché son rêve.

Il espère que ce sera un simple report mais une chose est sûre : il n’a pas hésité à rentrer en France dans la précipitation pour se confiner à Bordeaux avec toute sa famille. Kendji Girac était donc entouré de son père, de sa mère, de ses sœurs et de son petit-neveu. Comme des millions de français, il a dû rester chez lui du 17 mars au 11 mai, durée totale du confinement.

Kendji Girac : il a dormi dans une caravane pendant le confinement !

Mais contrairement à la majorité des stars, ce n’est pas dans une villa de luxe qu’il s’est exilé mais bien au domicile familial. Retour aux sources oblige, il a dormi dans sa caravane tous les soirs !

« J’ai bien vécu cette période, je n’ai vraiment pas à me plaindre. Nous avons une maison avec un jardin… Et toujours la caravane dans laquelle je dormais le soir… Comme toujours. Eh oui, je préfère, on ne se refait pas ! » a-t-il avoué.

Combien de célébrités dorment dans une caravane ou dans un logement modeste ? Très peu et Kendji en fait réellement partie. C’est d’ailleurs le fait qu’il garde les pieds sur terre et son grand naturel qui contribuent à sa popularité. Avec lui, pas de chichi et que du vrai ! La popularité a vite fait de gonfler l’égo, surtout à son jeune âge mais il est assez mature et stable pour comprendre qu’il faut rester soi-même.

Kendji a également beaucoup apprécié passer du temps avec son paternel qu’il voit moins depuis sa célébrité. Il en a profité pour faire des travaux avec lui et pour discuter pendant de longues heures. Un retour chez lui qui lui a finalement fait le plus grand des biens. Et c’est surement pour ça que le jeune homme ne prend pas la grosse tête : il sait d’où il vient et le garde en mémoire.

Kendji a également avoué qu’il avait pris le temps de cuisiner avec sa famille mais que depuis, il cède quand même à quelques tentations ! « Je n’ai pas changé, je pars manger un petit kebab avec mes amis » a-t-il dit en rigolant. Et cela ne nous étonne pas.

Kendji Girac : serait-il prêt à faire de la chirurgie esthétique ?

Il fait cependant attention à son physique et nous avait montré sa récente perte de poids. Désireux d’avoir une belle image, le jeune homme va-t-il avoir recours à la chirurgie esthétique ? C’est effectivement une rumeur qui court actuellement sur le net. Une photo publiée il y a un jour sur le compte Instagram de son amie donne des doutes aux abonnés !

Ce jeudi 11 juin 2020, il est passé à la Clinique des Champs-Elysées, réputée pour ses prestations de chirurgie et de médecine esthétique. Kendji Girac est proche de la propriétaire de l’établissement : Tracy Cohen Sayag. Va-t-il lui demander de corriger un élément de son physique qu’il n’aime pas ? On ne sait pas si c’était une simple visite de courtoisie ou s’il en a profité pour lui demander des informations sur une prestations en particulier…

Kendji Girac a clairement changé physiquement depuis quelques semaines et lors de son apparition à 50 Minutes Inside, les internautes ont salué ses efforts. Il a également pu se remémorer quelques instants importants au cours de sa carrière tout en offrant une interprétation en Live de son dernier titre.