Kendall Jenner : ses looks magnifiques pour la plage cet été ! Découvrez toutes les photos !

Si certaines personnes ne peuvent plus se rendre à la plage, car elles doivent impérativement retourner travailler, d’autres par contre jouent les prolongations. Kendall Jenner est donc dans la seconde catégorie et elle vous propose quelques tenues afin de briller sur le sable chaud. En effet, les vacances d’été ne sont pas forcément terminées pour ceux qui travaillent juillet/août et qui décident de partir dès la rentrée de septembre.

Des photos croustillantes pour Kendall Jenner

Les stars ont souvent de bonnes idées à vous proposer notamment pour agrémenter votre dressing. Vous ne pourrez donc pas faire l’impasse sur le compte Instagram de Kendall Jenner puisqu’elle présente de sérieux atouts. En effet, que ce soit en soirée ou lors d’une promenade à cheval, la jeune femme semble être une adepte des tenues croustillantes. Si vous manquez d’idée pour acheter vos prochaines tenues, Kendall Jenner pourrait vous apporter son aide.

Le maillot de bain a la cote chez les femmes et Kendall Jenner est très friande de ces tenues puisqu’elles sont nombreuses .

. Vous avez des hauts qui sont noués derrière le cou, cela vous évite d’avoir des bretelles disgracieuses.

La poitrine n’est pas forcément maintenue puisque ce sont des hauts sans les baleines, vous avez seulement un petit triangle.

Par contre, Kendall Jenner peut clairement mettre en valeur son buste grâce à un tel maillot de bain.

Toutes les couleurs sont au rendez-vous, vous pouvez ainsi jongler avec les tendances, les couleurs, et même les motifs. Ces maillots de bain sont souvent identifiés pour la plage, car ils ne sont pas forcément pratiques pour nager. En effet, le haut n’est pas maintenu et vous n’aurez pas un réel confort si vous enchaînez le crawl, la brasse ou encore les mouvements du papillon. Dans ce cas de figure, il est recommandé d’adopter un maillot de bain pour la natation, il sera beaucoup plus intéressant. Kendall Jenner est tout de même une adepte de la mode et vous ne pourrez pas passer à côté de ces tenues très échancrées, elles sont susceptibles de dévoiler une bonne partie de l’intimité avec des pièces très minimalistes.

Kendall Jenner avec un chapeau de cow-boy et un petit maillot

Pour la création d’un maillot de bain, il ne faut pas forcément une quantité astronomique de tissu puisque des boutiques proposent de petits triangles pour le haut et un triangle minuscule pour l’intimité. Vous avez bien sûr des ficelles pour maintenir l’avant et l’arrière, mais il suffit généralement d’une vague pour que le maillot de bain soit relégué aux oubliettes. Kendall Jenner dévoile même un produit encore plus petit avec cette fois, un bandeau. Les couleurs et les motifs sont toujours au rendez-vous, mais les bretelles ont disparu.

Vous avez donc une bande de tissu qui maintient seulement le buste, ce choix est souvent parfait pour les décolletés, car si vous portez une robe avec un dos dévoilé dans son intégralité, vous n’aurez pas les marques disgracieuses laissées par le soleil. Vous avez désormais plusieurs choix afin de profiter pleinement de vos derniers jours de vacances par exemple. Vous pourriez aussi vous retrouver dans le même décor de rêve de Kendall Jenner puisqu’il est rythmé par un très beau soleil et vous avez une eau turquoise incroyable qui vous invite à bous baigner surtout que le temps en France est clairement maussade.