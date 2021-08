Kelly Vedovelli en vacances : sa petite tenue rend fous les fans

Ce n’est pas la première fois que l’on entend parler de Kelly Vedovelli avec des photos complètement dingues, mais personne n’aurait pu être en mesure de s’imaginer une seule seconde que l’on allait voir de nouvelles tenues assez époustouflantes de la part de Kelly Vedovelli. Il faut bien avouer que la jeune femme avait pu prendre par le passé une décision assez radicale qui a surpris tout le monde sur le monde des réseaux sociaux.

En effet, il y a près d’un an maintenant, c’est un très gros retournement de situation que l’on a pu constater et les français ne s’attendaient pas à voir de telles images sur le compte de Kelly Vedovelli. La jeune femme a purement et simplement décider de frapper très fort en supprimant toutes les photos de son compte sur les réseaux sociaux. Alors qu’elle a pu récolter des milliers de likes, on peut dire que Kelly Vedovelli n’a vraiment pas froid aux yeux et elle a pu le prouver une fois de plus.

Avec de nouveaux clichés exclusifs que l’on a pu voir encore récemment, les fans de la jeune femme ont très clairement compris qu’ils allaient pouvoir compter sur elle pendant très longtemps. Que ce soit avec de très grands décolletés ou des petites tenues assez dingues, la chroniqueuse que l’on a pu retrouver depuis très longtemps aux côtés de Cyril Hanouna n’a vraiment pas dit son dernier mot. Et avec un été qui tient toutes ses promesses dans certaines régions de la France, Kelly Vedovelli a décidé d’en faire profiter les fans les plus assidus.

Kelly Vedovelli surprend ses fans avec des photos de vacances

Ce n’est désormais un secret pour personne, et personne ne pourra dire le contraire malheureusement : il se trouve que cette année aura été vraiment une très grosse catastrophe pour tout le tourisme français et même international. Mais si parfois cela peut faire très peur à certains français de voyager, on a pu voir que les personnalités françaises n’hésitent pas quant à elles à se retrouver dans les endroits les plus beaux du monde.

Ainsi, on a pu voir que Kelly Vedovelli n’avait pas hésité à faire parler d’elle en diffusant des photos vraiment très étonnantes, c’est le moins que l’on puisse dire. Bien que des français n’aient pas pu voyager à cause de la crise sanitaire liée au coronavirus, ils vont pouvoir voyager comme il se doit avec des photos de Kelly Vedovelli. Mais si certains auraient pu penser qu’ils allaient se limiter à la région natale de la jeune femme, ils se trompent, car les tous derniers clichés de l’on a pu découvrir nous font également voyager à travers des plats délicieux, comme tout le monde aura pu le constater…

Les formes sulfureuses de Kelly Vedovelli font grimper les likes

S’il fallait demander des conseils à certaines personnalités françaises pour pouvoir savoir comment faire grimper un compteur de likes, on pourrait très clairement poser la question à Kelly Vedovelli comment faire. La jeune femme n’a pas froid aux yeux et les photos que l’on a pu voir sont tout simplement sans équivoque.

Pour preuve, il se trouve que Kelly Vedovelli a pu à plusieurs reprises faire face à des remarques assez déplacées et déconvenues de la part de certains internautes qui ne lui font vraiment aucun cadeau.