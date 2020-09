Katy Perry montre son ventre de femme enceinte déguisée en mignon petit lapin !

Il y a quelques jours, on apprenait dans la foulée que Katy Perry et Orlando Bloom attendaient un bébé, et qu’il s’agissait d’une fille. Une excellente nouvelle pour les 2 tourtereaux qui filent le parfait amour depuis quelques années, et qui laisse présager de plus que la chanteuse va mettre sa carrière en pause pour au moins quelques mois.

Déguisée en lapin, Katy Perry montre fièrement son ventre de femme enceinte

Katy Perry est véritablement dans l’esprit des fêtes de Pâques cette année, grâce à sa combinaison particulièrement amusante. En effet, la chanteuse de « Roar », également juge dans l’émission American Idol, et qui attend un premier enfant avec son fiancé Orlando Bloom, a partagé une jolie photo d’elle sur Instagram ce dimanche, montrant son ventre de grossesse en pleine croissance, tout en posant dans une adorable combinaison lapin, blanche et rose.

Un message festif pour Perry qui intervient un peu plus d’une semaine après la révélation du sexe du bébé, annoncée par le biais d’une photo de l’acteur recouvert d’un glaçage à la crème rose. Une source a d’ailleurs récemment déclaré que le couple fiancé était au summum du bonheur.

« Ils sont tous les deux tellement excités d’avoir un bébé et également ravis que ce soit une fille. Ils adorent avoir cet événement inattendu et positif sur lequel se concentrer en ce moment. C’est une distraction bienvenue et heureuse pour toute leur famille. »

Pour protéger la future maman, Orlando Bloom prend soin de bien confiner sa femme

Alors que les États-Unis traversent une crise sanitaire sans précédent, à l’image du reste du monde, depuis l’arrivée sur leur territoire du coronavirus, Orlando Bloom et Katy Perry sont isolés à leur domicile depuis déjà quelques semaines. Soucieux de protéger sa femme de cette maladie, l’acteur prendrait de nombreuses dispositions pour qu’elle ne manque de rien.

Le beau brun est revenu aux États-Unis le mois dernier après la suspension temporaire du tournage de sa série, Carnival Row, disponible sur Amazon Prime.

Les deux tourtereaux sont en excellente santé, même si Katy Perry espère que la pandémie s’atténuera très vite et avant la date de son accouchement.

« Comme de nombreuses autres personnes, ils restent à la maison. Ils essaient tous les deux de faire de l’exercice et de bien manger pour rester en bonne santé. Katy angoisse toutefois beaucoup et souhaite vraiment que tout se calme très vite avant la naissance du bébé cet été, même si elle essaie de ne pas trop y penser. », indique un ami du couple.

Afin d’aider comme ils le peuvent les familles précarisées durant cette épidémie, le couple n’a pas manqué de faire d’importants dons d’argent à des œuvres caritatives, même s’ils ne souhaitent pas communiquer à ce sujet pour attirer l’attention. Une démarche qui est tout à leur honneur et que certains feraient bien de suivre, même si l’on souhaite comme eux que cette crise sanitaire internationale prenne bientôt fin.