Kate Middleton et William : le couple offre un généreux cadeau à la Fondation du prince Harry pour le soutenir !

Grande serait certainement la joie du prince Harry en apprenant la nouvelle qui vient d’être annoncée par le Daily Mail. Le fondateur des Invictus Games voit le duc et la duchesse de Cambridge lui afficher une grande marque d’affection. On vous en dit plus dans les prochaines lignes.

Quand il s’agit de bonnes actions humanitaires, les querelles familiales disparaissent…

La famille royale britannique est sujette à de vives tensions qui la secouent. Cependant, Kate et William ont réalisé un geste pas des moindres. On peut bien dire que les disputes savent faire tête basse quand l’humanitaire prend la place. En effet, au cours de l’année 2014, le prince Harry a créé une Fondation : les Invictus Games.

Cette dernière a pour objectif de rendre accessible aux vétérans, soldats et blessés de guerre, la participation à un tournoi sportif. Ainsi, les Invictus Games peuvent être décrits comme une sorte de Jeux paralympiques.

Toutefois, un événement fait la Une des informations publiées par le Daily Mail le jeudi 19 août dernier. La Fondation royale du prince William et de Kate Middleton aurait apporté un apport non négligeable aux Invictus Games. En tout, ce n’est pas moins de 654 068 euros qui ont été apportés comme subvention.

Un don qui aurait visiblement boosté le revenu annuel de la Fondation du prince Harry. Cela suffit amplement pour que ce dernier adresse un chaleureux remerciement au fils aîné de la reine Elizabeth et à son épouse.

Pour rappel, le prince Harry et Meghan Markle ne voient plus d’un bon œil le reste des Windsor. Cela dure depuis qu’ils se sont installés aux États-Unis et depuis la célèbre interview accordée à Oprah Winfrey. Néanmoins, les rivaux n’hésitent pas à faire la trêve quand il s’agit de faire de bonnes actions.

Une subvention qui hausse des chiffres

On behalf of the @weareinvictus community on the unfolding events in Afghanistan: pic.twitter.com/djvQnWxekP — Invictus Games Foundation 💛🖤+💜 (@WeAreInvictus) August 16, 2021

Le prince Harry peut dire merci pour le geste du duc et de la duchesse de Cambridge, oui ! Mieux, il peut être également très reconnaissant pour les avantages de cet apport. En effet, le revenu annuel des Invictus Games passe désormais de 1.06 million de livres à 1,77 million.

Une source proche du Daily Mail, assure que le prince William et Kate Middleton ont toujours accompagné les efforts de Harry dans l’Invictus. Le lundi 16 août dernier, la Fondation du prince Harry a d’ailleurs diffusé un communiqué. Celui-ci marquait une désolation suite à la crise en Afghanistan.

Le communiqué n’a pas manqué aussi de rendre un vibrant hommage aux soldats déployés sur les terres afghanes. Aussi, précisons que le fils du prince Charles avait lui-même parcouru à deux reprises ces dernières. Il avait été envoyé en Afghanistan par l’armée britannique au cours de l’année 2007 ainsi qu’en 2012.

En juin dernier, le prince Harry avait fait l’annonce de sa décision de réaliser une fusion des Invictus Games et du Fonds Endeavour. Cette dernière est une organisation née auparavant sous la direction de la Fondation Royale. Les parents d’Archie s’en étaient retirés au cours de l’année 2019.