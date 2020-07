Kate Middleton, la duchesse de Cambridge, a rencontré tout au long de sa vie plusieurs célébrités et personnes notables.

Mercredi, lors d’un appel vidéo avec une école primaire d’Angleterre, la Casterton Primary Academy, les enfants lui ont demandé qui était la personne qu’elle préférait parmi les célébrités qu’elle a pu rencontrer.

Cet article vous révèle le nom de ce mystérieux personnage que la duchesse de Cambridge préfère.

Kate MIDDLETON : qui est sa personnalité préférée ?

Si vous pensez à Michelle Obama, Simon cowell ou encore Elton John, eh bien, c’est raté ! La femme du futur roi d’Angleterre a cherché bien plus loin que ceux à qui vous pensez. Ce mystérieux personnage que la femme du futur roi d’Angleterre préfère est révélé par une journaliste. Il s’agit de Sir David Attenborough. Eh oui, vous avez bien lu Sir David Attenborough. Si comme à beaucoup de personnes ce nom ne vous dit rien, c’est le moment d’y remédier.

Sir David Attenborough est un journaliste scientifique très connu en Angleterre et en outre-Manche ! Il est né le 8 mai 1926 à Londres (Angleterre). C’est un rédacteur scientifique, écrivain et naturaliste britannique qui a travaillé pour la BBC entre 1960 et 1970. Presque tous les petits Anglais ont entendu sa voix une fois parce qu’il a écrit la voix off du film Planète Bleue.

Kate MIDDLETON : un journaliste comme sa personnalité préférée

Même si cela peut paraitre curieux, David Attenborough est le personnage préféré par la duchesse de Cambridge. En effet, cette information nous a été révélée par Anita Ghidoti, la directrice générale du Pendle Education Trust. Elle a suivi toute la conférence de Kate Middleton avec les enfants et elle raconte les détails de cette petite histoire dans le magazine Hello.

Anita Ghidoti nous révèle ce qui s’est passé lors de la discussion entre les enfants et la duchesse. Selon ses propos, « les enfants lui ont demandé sa personnalité préférée… Je suis sûre qu’on ne leur demande pas souvent ! ». Elle nous fait comprendre que la duchesse n’était pas du tout surprise par la question posée par les enfants. La duchesse a réfléchi pendant un moment et dévoile enfin son nom aux enfants. « La duchesse a répondu que George regardait plein de reportages scientifiques, et surtout ceux de David Attenborough. Donc ce serait lui ! ». Grâce à ces propos d’Anita Ghidoti, nous pouvons clairement comprendre que David Attenborough est bel et bien la personnalité préférée de la duchesse de Cambridge. Cela rend ainsi un très bel hommage à sir David de la part de Kate.

Sir David Attenborough n’est pas le personnage préféré de la duchesse de Cambridge seulement à cause de son fils George. Voici ici quelques raisons de plus qui justifient le choix de la duchesse de Cambridge.

Sir David Attenborough a eu une très longue amitié avec la famille royale. En effet, lui et la reine d’Angleterre sont nés à des semaines d’intervalle. Sa Majesté Élisabeth II est née le 21 avril 1926 et sir David est né le 8 mai 1926.

C’est en 2013 que la duchesse de Cambridge a rencontré le journaliste, Sir David, pour la première fois dans un musée naturel. Dès lors, la duchesse a eu le privilège de rencontrer le journaliste à plusieurs reprises.

Kate Middleton est aussi une passionnée de la nature comme sir David. La duchesse a même été nommée Marraine royale du musée d’histoire naturelle de Londres et Louis adore observer les insectes du jardin royal.

Le duc de Cambridge est devenu intervieweur à une époque. C’était lorsqu’il a été filmé en conversation avec Sir David Attenborough au Forum économique mondial de Davos.

Le couple Middleton s’est associé dans le documentaire The Queen’s Green Planet en 2017. Ils ont été filmés en train de se promener ensemble dans les jardins de Buckingham Palace.

Donc il n’y a rien de surprenant de voir la duchesse regarder des reportages sur la science avec son enfant George et d’avoir sir David comme personnalité préférée.

