Kate Middelton et Meghan Markle réconciliées grâce à l’adorable princesse Charlotte ?

Kate Middleton et Meghan Markle sont en froid depuis pas mal de temps. Et ce n’est pas Meghan qui nous dira le contraire. Celle-ci a une fâcheuse tendance à s’épancher dans la presse en estimant qu’elle n’a pas été bien accueillie par la famille royale anglaise. Pire elle estimait que la Duchesse de Cambridge l’aurait snobée lors de leur dernière apparition aux cotés de la famille royale. Meghan aurait mal supporté, alors qu’elle disait tenter un contact visuel avec Kate, le fait que celle-ci serait restée sans réaction.

Meghan jalouse de Kate ?

Des détracteurs de Meghan parlent eux, de jalousie de la comédienne envers l’autre couple princier, qu’elle soupçonne d’être davantage mis en valeur par la Couronne. Meghan n’accepterait pas que Kate et son mari aient des engagements bien plus prestigieux que son mari et elle. Il est vrai que William, en tant que fils aîné du prince de Galles, montera sur le trône quand son père ne sera plus. Il est fort probable que la responsable du Megxit n’a pas une connaissance suffisante du protocole pour savoir que quoi qu’il arrive, William et Kate auront toujours préséance sur Harry et Meghan, positionnement dans l’ordre de succession oblige. Le prince William est second dans l’ordre de succession au trône alors que Harry, depuis la naissance des trois enfants de son frère n’est plus qu’en sixième position.

Le clan Cambridge riposte

Un autre son de cloche se fait entendre dans le clan des Cambridge. Ces derniers réfutent les rumeurs de fâcheries entre les deux couples royaux. Certes, des rumeurs ont filtré sur le fait que Harry et William se seraient violemment disputés au sujet de Meghan, le fils aîné du Prince Charles ayant estimé que son petit frère ne prenait pas suffisamment le temps de bien connaitre Meghan avant de la faire entrer dans la famille royale. Il est vrai qu’en la matière le prince William avait largement pris son temps, au point que la presse anglo-saxonne avait fini par surnommer Kate « Waity Katie », en français « Katie qui attend ». Mais entre la rapidité du Duc de Sussex et la lenteur du Duc de Cambridge, il y a très certainement un juste milieu.

Toujours est-il que l’entourage de Kate et de William dément avec véhémence les accusations portées contre le couple. Il rappelle que dès le début de l’officialisation de la relation entre Meghan et Harry, son grand frère et sa femme avaient invité le jeune couple dans leur résidence d’Amner Hall, lieu où très peu de gens ont la chance d’accéder. William et Kate leur avait déroulé le tapis rouge et avait tout fait pour que la future duchesse se sente comme chez elle.

La princesse Charlotte a mis tout le monde d’accord

En définitive c’est une adorable petite princesse de cinq ans qui a réussi là où les adultes ont, semble-t-il échoué. En effet, selon une source anonyme Meghan adorerait sa charmante nièce. Il faut savoir qu’au début de leur liaison Harry et sa femme vivaient à un jet de pierre de la résidence des Cambridge. Les deux couples passaient alors beaucoup de temps ensemble.

Meghan Markle avait pris l’habitude de jouer avec la petite princesse, qui elle de son coté, appréciait beaucoup la compagnie de l’actrice. D’autre part, la californienne a très certainement compris qu’une brouille durable avec le couple du frère aîné de son époux lui serait préjudiciable ainsi qu’à Harry et a commencé à mettre un peu d’eau dans son vin. C’est ainsi qu’elle a décidé de faire le premier pas et pour ce faire, elle n’a pas hésité à faire cadeau d’un joli cahier en cuir à sa duchesse de belle-sœur, pour l’amour d’une adorable princesse.