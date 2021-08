Kate et William rois d’Instagram, célèbrent une nouvelle… Appréhension de la jalousie du couple Harry et Meghan !

Ça y est ! Kate et William ont désormais franchi une autre étape conséquente dans la course vers la popularité. Selon le Daily Mail, Kate Middleton et le prince William ont un million d’abonnés supplémentaires juste en l’intervalle d’une année. Voilà une nouvelle qui ne ravira très certainement pas Harry et Meghan qui quant à eux peinent à en avoir.

Le Prince William et Kate Middleton : + 1 million d’abonnés supplémentaires sur Instagram !

Cette nouvelle devrait être de mauvais augure pour le Prince Harry et Meghan. À deux doigts de devenir les kings d’Instagram, Kate et William sont parvenus à embarquer les internautes du réseau social. D’après le magazine Daily Mail de ce 24 août, le couple royal possède désormais 13 millions de followers sur Instagram. Les titulaires de l’identifiant @dukeandduchessofcambridge battent le plein record sur le réseau.

Kate et William vivent une incroyable explosion d’abonnés. Par contre, on ne peut pas en dire autant de Harry et Meghan qui vont sans doute en perdre une quantité. Cela se justifie par les affirmations faites par la société d’analyses britannique Hypeauditor. Selon The Sun, au cours de l’année dernière, près de 700 000 abonnés ont arrêté de suivre le couple sur Instagram.

À l’inverse et à la surprise de tous, le compte Instagram des Cambridge est au meilleur de sa forme. La société affirme que le duc et la duchesse parviennent à empocher 1 million supplémentaire d’abonnés. Cela leur fait désormais 13 millions d’abonnés. Il faut dire que c’est une situation qui profite à la reine d’Angleterre.

Grâce à cette prouesse, le compte du clan royal d’Elizabeth II affiche désormais 1,3 million d’abonnés de plus. Voilà une nouvelle qui réjouirait cette famille royale qui a vécu des moments difficiles suite à la perte du Prince Philip.

L’indice de popularité des Sussex au plus bas !

Les chiffres explosent de long en large l’état de la relation entre les Cambridge et le couple royal de Sussex ? D’après les experts comme Angela Levin, la raison de cette déchirure est en rapport avec les actions discordantes des époux. Elle souligne que le couple demande aux gens de faire preuve de compassion alors qu’ils font tout le contraire. Ils ne seraient pas compatissants à l’égard de leur propre famille.

La journaliste va plus loin en disant qu’ils prennent des jets privés alors qu’ils demandent aux autres d’être verts. La raison de cette demande est l’inquiétude au sujet du changement climatique. La biographe conclut en soutenant que de nombreuses personnes n’approuvent pas leurs attitudes et rebroussent chemin.

En réalité, c’est depuis la rupture des relations du jeune couple avec la grande famille royale que leur popularité a chuté. C’est encore pire depuis leur interview lors des funérailles du prince Philip. Le magazine britannique affirme que la popularité du couple a considérablement baissé à l’issue de l’entretien chaotique avec Oprah Winfrey.

Durant cette interview, les époux des Sussex proféraient des accusations de racisme au sein du clan royal. Il leur sera donc difficile de regagner la considération du public britannique, et encore moins d’égaler Kate et William.