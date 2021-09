Kate et William : On vous parle de la charmante réunion de famille du couple de Cambridge avec leurs enfants Louis, Charlotte et George !

Son statut de futur roi d’Angleterre n’empêche pas le prince William de profiter des plaisirs simples que lui offre la vie. Avec sa femme Kate Middleton ainsi que leurs trois enfants, George, Charlotte et Louis, ils vivent des moments inoubliables. C’est le cas de ce déjeuner qu’ils ont partagé en famille et qu’ils ont pris le soin d’immortaliser bien évidemment. Cet article vous en apprend plus.

Le duc William, un homme à destinée royale, mais aussi père et époux !

Cela ne fait aucun doute qu’en tant que futur roi d’Angleterre, le prince William a une énorme pression sur les épaules. Après sa grand-mère et son père, ce sera bientôt au tour du prince de porter la couronne suprême d’Angleterre. Voilà d’ailleurs une nouvelle qui pourrait ébranler beaucoup de personnes, mais certainement pas le duc de Cambridge.

En effet, le prince William se montre plutôt prêt et déterminé à faire face à son destin depuis son adolescence. À cette époque, il recevait des avertissements et des mises en garde au sujet de ses fonctions et devoirs futurs. En attendant que s’accomplisse ce futur hors du commun, le duc de Cambridge demeure avant tout un homme.

Il enchaîne les apparitions et les visites officielles, obligé par son statut. Toutefois, cela ne l’empêche pas de passer du temps avec les siens à chaque fois qu’il en a le temps. Le fils aîné de Diana et du prince Charles est le père de trois blonds George, Charlotte et Louis. Avec son épouse, la duchesse Kate Middleton, ils prennent tous les deux leurs rôles de parents très au sérieux.

Il faut croire que ce n’est pas parce qu’on est du clan Windsor qu’il est impossible de vivre une vie normale.

La famille du prince passe un bon moment telle une famille ordinaire

Le samedi 25 septembre dernier, c’était l’un des beaux moments qui témoignent du bonheur que vit le couple de Cambridge. Kate et William ont en effet emmené leurs trois enfants manger dans un restaurant afin de passer du temps en famille. L’endroit choisi pour abriter ce moment était le comté du Norfolk qui se situe en pleine campagne.

On aperçoit le prince William assis avec sa fille Charlotte. Ensemble, ils faisaient face à Kate Middleton qui quant à elle était entourée de leurs deux garçons George et Louis. Selon les témoignages reçus, les parents et les enfants s’étaient presque fondus dans la masse. Plusieurs témoins qui étaient présents sur les lieux, au Sun, ont expliqué qu’ils étaient quasiment passés inaperçus.

C’est inimaginable pour plusieurs de voir à quel point ils vivent les pieds sur terre. D’autres affirment qu’ils riaient, discutaient et étaient très joyeux de partager ce moment ensemble. Ils y étaient présents comme toute personne ordinaire, sans gardes du corps. Tout ce qu’ils voulaient et qu’ils faisaient, c’était profiter au maximum de leur moment en famille comme toute autre personne.

Comme il fallait s’y attendre, plusieurs ont pris des clichés de ce beau moment en famille. On peut se réjouir que le duc et la duchesse de Cambridge soient présents pour changer la routine de la couronne.