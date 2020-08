Kate et William ne voulaient pas de nounou pour leur premier enfant !

Décidément le couple que forment Kate et William a une vision très simple de la vie. Il est vrai que William et sa femme n’ont jamais caché qu’ils souhaitaient donner l’éducation la plus normale possible à ses enfants. Et effectivement c’est ce que le couple a fait lors de la naissance du petit prince George, le fils aîné du duc et de la duchesse de Cambridge.

Une éducation dans la droite ligne de celle donnée par Diana

On peut sans doute reconnaître dans cette volonté de simplicité l’éducation donnée par Lady Diana à ses fils. En effet, la mère du prince William avait toujours fait en sorte que ses enfants soient dans des situations les plus normales possibles. La princesse de Galles voulait une enfance heureuse pour ses fils. Elle voulait leur offrir un peu de liberté dans leur jeunesse. Elle pensait surtout à son aîné. En effet, elle savait que tôt ou tard il serait rattrapé par le protocole et les lourdes charges de la royauté. William a voulu en faire de même pour ses enfants.

Malgré la grossesse difficile de la duchesse de Cambridge

Kate n’a pas eu de chance pendant sa première grossesse, ni durant les suivantes. En effet, l’épouse de William a été très nauséeuse et a du se faire soigner. La duchesse souffre d’Hyperemesis gravidarum, qui est une forme très grave de nausées. La gravité de la maladie, qui est sans emport sur le bébé, épuise celle qui en est la victime. Cela fatigue énormément et empêche la jeune maman de vivre pleinement sa grossesse. Néanmoins la maladie se dissipe au bout de quelques mois.

La naissance de l’héritier du trône

Après une fin de grossesse plus simple, la duchesse de Cambridge avait donné naissance au prince George, troisième dans l’ordre de la succession au trône. Or, les jeunes parents ne souhaitaient pas que leurs enfants soient élevés par des nounous. C’est ainsi que le petit prince, qui a aujourd’hui 7 ans, a vu ses premiers mois se dérouler comme ceux de n’importe quel bébé du royaume. Il a été élevé par sa maman et son papa qui se relayaient pour s’occuper de lui . C’est ainsi que William et Kate se sont passés de nounou, préférant eux-même s’occuper de leur petit bonhomme, et ce pour le plus grand bonheur de la nouvelle petite famille. Bien sûr les premiers mois avec un bébé sont fatiguants. D’ailleurs lors de la fête de Noël 2013 passée à Sandrigham, le couple s’est confié à la grand-mère de William. Cette dernière a été ravie de leur délivrer quelques conseils. En effet, la reine a de l’expérience, elle est elle-même maman de quatre enfants, même si en tant que reine, elle a été contrainte de les élever de façon plus protocolaire.

Le couple a fini par faire appel à une nounou

Mais il est vrai que cumuler les engagements pour la couronne et l’éducation des enfants est parfois compliqué. Aussi, et malgré l’aide de Carole Middleton, le couple a fini par engager une nounou. Le couple a soigneusement choisi celle qui aura et a toujours, la charge des enfants du couple. L’élue s’appelle Maria Teresa Turrion et elle est espagnole. La nounou de George a fait ses études au Norland college. Cette institution forme les meilleures nounous et les diplômées croulent sous les propositions des membres de l’élite de la planète. En effet, les jeunes femmes, mais aussi les jeunes hommes, suivent une formation réputée être la meilleure au monde. Cela va de l’éducation et des soins apportés aux nourrissons, jusqu’à la diététique et à la self-défense tout en passant par la cyber-sécurité. La jeune femme est au service des Cambridge depuis lors, à la plus grande satisfaction du prince William et de sa femme.