Karine Le Marchand sévèrement critiquée : Les participants d’ADP réagissent pour lui témoigner leur soutien !

Le vendredi 17 dernier, les téléspectateurs ont eu une nouvelle fois droit à l’émission ‘’Touche pas à mon poste’’ sur C8. Le sujet du jour était en rapport avec Karine Le Marchand. Les commentateurs qui étaient présents pendant l’émission ont donné leurs divers avis et discuté autour d’un sujet. Il était en effet question des témoignages anonymes qui racontaient les foucades de la présentatrice mentionnées dans Public la semaine passée.

Les caprices de Karine Le Marchand dévoilés

Les candidats de l’Amour est dans le pré contre-attaquent pour soutenir Karine Le Marchand qui en a pris pour son grade. C’est en effet la semaine dernière que tout a débuté. Le magazine Public a révélé des témoignages incognito qui racontent les caprices de l’animatrice pendant le tournage de son émission.

Postérieurement à la parution de cet article, la question a été évoquée sur le plateau de Touche pas à mon poste. C’était le vendredi 17 septembre dernier et l’émission animée par Benjamin Castaldi était ouverte à tous. Le débat a suscité plusieurs réactions de la part des anciens candidats de l’émission l’Amour est dans le pré.

Ils étaient nombreux dans la soirée à publier des messages qui témoignaient leurs soutiens à Karine Le Marchand. Cette dernière n’a pas manqué de les relayer à son tour sur sa story Instagram. On peut identifier Mathieu et Alexandre, anciens participants à l’ADP qui sont très proches de la présentatrice. Elle était d’ailleurs à leur mariage.

Leur réaction était « faux, archi faux ». Le couple affirme sans aucun doute que Karine a forcément son caractère comme tout le monde. Cependant, ils insistent sur le fait qu’elle est l’incarnation même de la gentillesse et de la douceur. Comme le remarque Mathieu dans sa vidéo, il aurait dû y avoir des agriculteurs sur le plateau pour un débat impartial.

Karine Le Marchand clairement visée : les répliques d’anciens candidats d’ADP

À la suite de Mathieu et Alexandre, Lucile et Jérôme ont emboité le pas et ont cherché à prendre la parole. Le couple a voulu dire sa reconnaissance à l’endroit de Karine Le Marchand. Ils ont écrit : « On voulait juste faire un petit mot à notre tata Karine d’amour (…)». Lucile et Jérôme ont précisé que c’était parce qu’il y avait des articles pas corrects et des aberrations dans certains programmes. Ils sous-entendent là sans aucun doute ce dont est victime Karine.

Le couple qui accueillera bientôt son premier enfant rappelle que l’animatrice est celle grâce à qui ils en sont là aujourd’hui. Les amoureux ont mis un terme à leurs dires avec une brève déclaration à l’endroit de tata Karine. On peut lire : « On t’aime fort tata Kaka, nous on t’aime ! ».

Ce ne sont pas les seuls, car d’autres candidats notamment Nicole et François ont aussi posté quelques mots. Ils ont tenu à rappeler que Karine est une merveilleuse personne qui est toujours à l’écoute. On identifie également les interventions de Pierre et Frédérique qui ont touché Karine Le Marchand.