Karine Le Marchand : même en vacances, elle tacle Jeanfi Janssens !

Karine Le Marchand est devenue incontournable sur M6 et elle va bientôt faire son retour dans la nouvelle saison de L’amour est dans le pré. Le tournage de l’émission a pris du retard à cause du Covid-19 mais le télé-crochet devrait bien arriver en septembre prochain.

Ainsi, les fans vont pouvoir découvrir les profils des nouveaux agriculteurs et apprendre ce que sont devenus les anciens candidats. En attendant le retour de L’amour est dans le pré, Karine Le Marchand s’accorde des vacances bien méritées.

Karine Le Marchand en maillot de bain !

Il y a quelques jours, Karine Le Marchand est partie à Mykonos, une île grecque très prisée dans les Cyclades et elle profite tranquillement du soleil et de la mer. L’animatrice a trouvé un très bel hôtel pour son séjour où elle peut se prélasser au bord de la piscine.

Vendredi 14 août, la star a voulu se détendre à la piscine et elle a pris la pose en train de bronzer. Elle s’affiche allongée sur son transat et elle dévoile ses longues jambes fines. D’ailleurs, elle n’a pas hésité à se moquer de sa maigreur sur Instagram. « Les Knakis sont de retour » a t-elle écrit.

La photo a fait réagir de nombreux internautes et ils sont tous sous le charme du physique de la star. D’ailleurs, ils sont choqués par ses longues jambes fines et ils lui ont fait de nombreux compliments.

Jeanfi Janssens réagit au physique de l’animatrice !

Les très longues jambes de Karine Le Marchand ont suscité l’attention de ses fans mais aussi de ses collègues. En effet, Jeanfi Janssens a laissé un petit message et il n’a pas hésité à la taquiner sur Instagram. « Elles sont trop longues ces jambes ma chérie » a t-il écrit.

Karine a vu le message et elle n’a pas manqué l’occasion de lui répondre et de le tacler gentiment. « C’ est bien que pour les jambes que tu dis ça.. » .

Beaucoup de fans se sont demandés combien mesuraient les jambes de Karine Le Marchand. Ainsi, la star ne cache pas qu’elles sont plutôt grandes puisqu’elles font 1,13m.

Karine Le Marchand proche des candidats de L’amour est dans le pré

Karine Le Marchand est donc en pleine forme et elle se détend au soleil. Pour autant, même en vacances, la star s’inquiète de certains de ses petits protégés de L’amour est dans le pré et elle suit les actualités.

Ainsi, elle sait que Laurent et Maud de la saison 14 de L’amour est dans le pré rencontrent quelques problèmes financiers. La sècheresse a abîmé les exploitations de l’agriculteur et il n’arrive plus à payer ses dettes. De ce fait, Maud a lancé une cagnotte en ligne et Karine soutient le couple.

« Maud et Laurent ont besoin de vous pour sauver la ferme » a t-elle écrit en Story Instagram. La star espère bien que la cagnotte en ligne pourra aider l’un des couples phares de l’émission.