Karine Le Marchand (L’amour est dans le pré) : elle est dévastée après la perte de sa “petite rose”, c’est une catastrophe !

C’est avec une nouvelle bien triste que Karine Le Marchand, l’animatrice de L’amour est dans le pré, commence cette nouvelle année 2021 : un décès est toujours une mauvaise nouvelle, même s’il s’agit de son pire ennemi ! Mais en l’occurrence, c’est un être cher à l’animatrice qui a disparu dernièrement…

Karine Le Marchand : une annonce choc avec un décès trop brutal pour elle et sa communauté…

C’est dans la plus grande peine que l’on a retrouvé Karine Le Marchand, l’animatrice de L’amour est dans le pré, ce samedi 2 janvier sur les réseaux sociaux. Personne ne s’attendait à ce que l’année ne commence aussi mal que l’année 2020 s’était terminée. Pour des millions de français, ces derniers mois ont été absolument terribles à vivre, et tout le monde attendait impatiemment des nouvelles positives de l’animatrice de M6.

En effet, son émission phare sur la chaîne M6, L’amour est dans le pré, vient tout juste de se terminer sur les chapeaux de roue ! On a notamment eu l’occasion de voir une demande de mariage incroyable qui a ému toute l’assistance. Et s’il y a quelques semaines l’animatrice de l’émission La France a un incroyable talent pleurait de joie à l’époque en lisant une lettre d’amour dans son émission, ce sont cette fois-ci de véritables larmes de tristesse que l’on a pu déceler chez elle sur les réseaux sociaux.

En effet, si l’année 2020 aura été marquée par de nombreux décès, cette nouvelle année ne commence clairement pas aussi bien que ce que tout le monde était en droit d’attendre…

Karine Le Marchand (L’amour est dans le pré) : un accident de la circulation qui aura été fatal !

C’est le cœur brisé que Karine Le Marchand a annoncé la mort tragique de sa petite chienne « Rose » qui n’était même pas âgée d’un an, sur les réseaux sociaux. La petite chienne, qui n’avait en effet que quelques mois, s’est faite renversée par une voiture comme on a pu l’apprendre ce week-end sur les réseaux sociaux.

Décrite comme un véritable rayon de soleil, on imagine que Karine Le Marchand doit vivre des moments très difficiles en ce moment même. Chaque année, des millions de français sont bouleversés par le décès de leur animal, qu’il s’agisse d’un chat ou d’un chien. Mais pour Karine Le Marchand, c’est un nouveau coup dur qui vient s’ajouter à une fin d’année qui aura été assez difficile pour elle. En effet, la chaîne M6 a même décidé de prendre une décision radicale envers Touche Pas à Mon Poste, l’émission de Cyril Hanouna sur M6. Jugeant que l’émission quotidienne ne fait que proférer des attaques à l’encontre des différents animateurs de la chaîne M6, cette dernière a décidé de ne plus jouer le jeu et de ne plus faire venir les journalistes et animateurs de la chaîne dans TPMP.

Rien ne va plus entre C8 et M6 depuis les derniers tacles du chroniqueur Jean-Michel Maire, qui n’a clairement pas été tendre avec l’animatrice de L’amour est dans le pré. L’animatrice, qui espérait vivre un début d’année un peu plus tranquille avec sa chienne âgée de quelques mois seulement, dois malheureusement vivre avec une nouvelle douleur, mais on espère toutefois qu’elle pourra bien compter sur ses amis, notamment l’animateur Stéphane Plaza qui s’apprête quant à lui à faire son grand retour dans Recherche maison ou appartement !