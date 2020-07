Karine Ferri sexy en maillot de bain : elle fait passer un message très important !

Karine Ferri fait sans doute partie des animatrices les plus séduisantes de la télévision. Elle bénéfice d’un réel capital sympathie et son talent lui a ouvert les portes de TF1.

On la retrouve chaque année à la co-présentation de Danse avec les stars et The Voice, deux émissions phares du catalogue de la chaîne.

Mais Karine Ferri est également une femme très belle au physique de rêve.

Et contrairement à beaucoup de célébrités qui profitent des vacances pour offrir aux internautes des photos de leur silhouette, la présentatrice a décidé de faire passer un message écologiste très important. On vous raconte tout.

Karine Ferri : une star sur Instagram

Du fait de sa notoriété en tant qu’animatrice sur la première chaîne d’Europe, Karine Ferri est soutenue par une communauté de fans très nombreuse. En effet, elle est suivie sur Instagram par près de 650 000 personnes. Un joli chiffre !

Pour récompenser ses fans, elle n’hésite pas à partager de nombreuses photos de son quotidien, qu’elle soit en vacances ou au travail. Elle met généralement en avant sa beauté et sa plastique de rêve en s’affichant avec de magnifiques tenue colorées. Si la jeune femme est naturellement sexy, elle ne dévoile que très rarement beaucoup de peau, préférant jouer sur une attitude. Pourtant, sur sa dernière photo Instagram, elle apparaît en maillot de bain. C’est plutôt rare de la part de Karine Ferri de se montrer dans cette tenue, mais il y a une explication !

Karine Ferri a participé au sauvetage d’une tortue

Sur la photo Instagram, nous découvrons certes Karine Ferri en maillot de bain, mais ce qui frappe d’abord est la tortue qu’elle tient entre ses mains.

En vacances à la Méditerranée, elle a écrit un long message pour expliquer comment la tortue s’est retrouvée dans ses bras.

Elle explique qu’en observant les fonds marins alors qu’elle profitait de ses jours de repos, son regard a été attiré par une torture, prisonnière d’une « sorte de bâche en plastique« .

Elle a constaté que la tortue semblait à bout de force, elle qui devait « certainement lutter depuis plusieurs heures« . De plus, la tête de l’animal était pris au piège dans des filets de la bâche en plastique, et son cou lacéré par ceux-ci.

Impossible pour l’animatrice de fermer les yeux sur cette situation. Elle a contacté un policier de la police municipale de Saint Raphaël pour qu’il leur vienne en aide. Et ils peuvent se féliciter car la tortue a pu être sauvé, en témoigne les photos publiées sur son compte.

Karine Ferri met en garde les internautes

Cette situation qui aurait pu être dramatique a cependant trouvé une résolution positive. Mais cela permet surtout à l’animatrice de prévenir les internautes sur le terrible impact du plastique sur les fonds marins. « Voilà encore un triste exemple que le plastique continue de polluer l’environnement et de menacer la faune marine de nos océans« .

La belle animatrice rappelle également que la tortue marine est l’une des espèces les plus menacées par les déchets plastiques et qu’il est de notre devoir à tous d’être responsable.

En plus de sa photo portant la tortue, Karine Ferri dévoile la blessure autour du cou de l’animal (qui a réellement été lacéré) ainsi que la bâche qui la retenait prisonnière, abandonnée dans les eaux par un individu.

La jeune femme va pouvoir profiter encore de ses vacances. Ses fans seront difficiles à consoler, elle qui sera absente à la rentrée. En effet, du fait de l’épidémie de COVID-19, l’émission Danse avec les stars ne sera pas programmée à la rentrée. Nous devrions à la place avoir droit à la nouvelle saison déjà tournée de Koh Lanta. Après le succès de la dernière saison qui a vu Naoil remporté l’aventure, les internautes attendent avec impatience le retour des aventuriers. TF1 leur fera donc plaisir, en attendant de pouvoir prévoir une nouvelle saison de Danse avec les stars, émission culte de la chaîne qui a cependant vu ses audiences baisser au fil des ans.