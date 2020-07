Karine Ferri « dézinguée » par Benjamin Castaldi, les déclarations du chroniqueur !

Alors qu’elle semblait plutôt bien installée sur la première chaîne de France, l’animatrice Karine Ferri ne semble plus être en odeur de sainteté. En effet, depuis de nombreuses semaines maintenant, les rumeurs allaient bon train sur l’avenir de la jeune femme dans le groupe TF1. Ayant choisi d’annuler l’ensemble de ses tournages, afin de rester confinée avec sa famille, ses patrons auraient pris une décision qui risque bien de lui faire regretter son choix.

Karine Ferri serait guidée vers la sortie de TF1

Le monde de la télévision est impitoyable, et malgré la période que nous vivons, il semblerait que les grands patrons et leurs décisions arbitraires aient encore de beaux jours devant eux. Ainsi, dans « Ce soir chez Baba », Benjamin Castaldi a pris la parole concernant le cas de Karine Ferri, alors que des rumeurs de plus en plus insistantes désignent Iris Mittenaere comme remplaçante de la jolie brune, pour la prochaine saison de Danse avec les Stars. Quelque peu remonté contre la chaîne, Benjamin Castaldi n’a pas mâché ses mots, révélant que TF1 ne souhaitait plus entendre parler de Karine Ferri.

« Je pense que ça fait un moment que Karine Ferri agaçait TF1 pour diverses raisons. Pendant le confinement, je rappelle que nous sommes censés pouvoir aller travailler donc je ne sais pas pourquoi elle n’y va pas. C’est dans la logique de TF1. »

Il est vrai que le moment paraît mal choisi pour licencier un employé, et que cette décision aurait sans aucun doute des conséquences désastreuses sur l’image et la réputation de TF1.

Très active sur les réseaux sociaux, et notamment sur Instagram, l’animatrice n’a pas démenti cette information, ni même la direction de TF1. Sans nul doute, nous en saurons très bientôt plus sur l’avenir de Karine Ferri, à moins que la première chaîne de France décide d’attendre la rentrée pour communiquer à ce propos.

Matthieu Delormeau s’insurge du renvoi de Karine

Le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il est étonnant de voir Karine Ferri obtenir tout ce soutien, de la part de l’équipe de Cyril Hanouna. En effet, il y a quelques mois encore, une sombre histoire de photos volées créait la discorde entre l’animatrice et le présentateur phare de C8. À cette époque, la jeune femme en avait pris pour son grade, lors de chaque émission de « Touche pas à mon poste ».

Les inimitiés entre les deux clans semblent donc bien loin derrière eux.

Matthieu Delormeau n’hésite d’ailleurs pas à défendre sa consœur, estimant que si la décision est avérée, TF1 fait une grave erreur.



Un soutien qui sans nul doute devrait apporter un peu de réconfort à l’animatrice de TF1 et ancienne candidate du Bachelor. Même s’il paraît évident que cette dernière saura rebondir et trouver sa place sur une autre chaîne concurrente.

Karine Ferri a un passé assez douloureux avec l’équipe de TPMP puisqu’elle n’avait pas hésité à porter plainte à cause de la publication des photos. Cyril Hanouna avait été offusqué par cette amende qu’il avait été contraint de payer.