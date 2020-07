Karine Ferri : magnifique petit décolleté plongeant et bouteilles de vin pour ses 38 ans !

Samedi, la belle Karine Ferri a pu fêter ses 38 ans aux côtés de sa petite famille. Elle a partagé quelques détails sur Instagram et il semblerait que son chéri l’ait bien gâtée !

En effet, Yoann Gourcuff a profité de l’occasion pour offrir deux très bonnes bouteilles vin (Côtes du Rhône) à sa femme.

Surement amatrice de vin, l’animatrice a partagé une story sur son compte Instagram en utilisant des émojis remplis de cœurs.

Ses amis l’ont également gâtée à distance en lui envoyer de beaux messages d’anniversaire. Elle a notamment reçu des mots de Christophe Licata, son ancien partenaire de danse et de Christophe Beaugrand, son binôme sur la TF1.

« Superbe anniversaire à mon amie Karine Ferri. Ici pour le 31/12, j’espère te revoir avant le réveillon tu me manques ! » a-t-il publié sur Instagram. L’animatrice n’a pas tardé à le remercier via Instagram.

Karine Ferri remercie ses fans avec des photos séduisantes

Bien entendu, ses fans se sont ajoutés à la partie. Ils lui ont envoyé des milliers de gentils messages sur le réseau social. Karine Ferri a donc décidé de remercier tout le monde publiquement.

Elle a d’abord partagé une photo où elle est habillée tout en blanc avec un débardeur léger. Très sensuelle, elle a publié un message touchant :

« Merci pour vos nombreux messages, merci d’être là, toujours présents dans ma vie, depuis si longtemps… Un anniversaire confiné certes mais l’occasion aussi de se rendre compte que les émotions sont presque plus intenses et décuplées dans cet essentiel. Prenez soin de vous. Avec tout mon amour. »

Sur la deuxième photo, on voit Karine Ferri en maillot de bain avec un superbe décolleté plongeant ! Elle remercie ses fans et leur demande s’ils ont fêté leur anniversaire pendant le confinement. Ces derniers n’ont pas mis longtemps à réagir à cette superbe photo. « Encore une magnifique photo! J’espère que tu as passé une bonne journée » « Whouah karine magnifique » « Quelle beauté » peut-on par exemple lire.

La star a la chance d’avoir une communauté bienveillante, ce qui n’est pas le cas de toutes les célébrités.

Karine Ferri, très active sur Instagram

La belle brune a l’air de bien s’occuper pendant son confinement et semble vouloir adopter une bonne hygiène de vie. Elle partage son quotidien entre sport, apéros healthy et remerciements au personnel médical.

Maman et épouse comblée, elle reste cependant très secrète sur sa vie privée et ne partage pas de photos de son couple avec le footballeur Yoann Gourcuff ni de ses enfants, Maël et Claudia.

Karine Ferri est également une vraie amoureuse des animaux. Elle passe beaucoup de temps avec son chat et de sa chienne. Dans l’un de ses posts Instagram, elle insiste sur l’importance de bien s’occuper de ses animaux de compagnie. Avec le COVID-19, les associations et vétérinaires ont malheureusement fait face à un très grand nombre d’abandons…

Enfin, elle a tenu à rendre hommage au chanteur Christophe, décédé des suites d’une infection pulmonaire le 16 avril dernier. « Encore un grand Monsieur qui nous quitte. Au revoir Christophe. Le paradis doit chanter. » a-t-elle publié sur son compte Instagram.

De nombreuses stars ont également adressé un mot d’adieu au chanteur, à l’instar de Pascal Obispo et de Herbert Léonard.