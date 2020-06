Karine Ferri fait monter la température avec 3 nouvelles photos pour l’été ! Découvrez ce cliché qui enflamme le web !

Alors que l’été approche à grands pas, les vêtements se font de plus en plus courts avec les jupes, les robes et les maillots de bain ! Cette fois-ci, c’est la belle animatrice Karine Ferri qui a partagé de nouvelles photos qui vont enflammer les réseaux sociaux !

Karine Ferri enflamme les réseaux sociaux avec une nouvelle tenue !

C’est une belle façon de fêter le déconfinement que nous propose Karine Ferri, alors qu’il fait un temps magnifique chez elle, contrairement à d’autres endroits peu ensoleillés en ce moi de mai en France ! On a donc pu retrouver hier, ce samedi 16 mai, la très belle animatrice Karine Ferri poser dans une superbe combinaison à fleurs avec un chapeau et des lunettes de soleil : il n’en a pas fallu beaucoup plus pour que ses fans en redemandent encore et encore !

Et il faut dire que Karine Ferri sait se faire désirer : alors qu’elle avait réalisé des photos plutôt osées il y a plusieurs années déjà, c’est l’animateur Cyril Hanouna qui dans “Touche Pas à Mon Poste” avait à nouveau révélé au public les photos enflammées de la star de TF1 qui était à l’époque très jeune. Mais alors que le public est très friand de ce genre de clichés, ce n’est pas du tout le cas de Karine Ferri, l’animatrice de “Les plus belles mariées”, qui a attaqué en justice l’animateur de TPMP pour avoir montré aux yeux de tous ces photos, alors qu’elle est aujourd’hui devenue une mère de famille !

Pour autant, la belle animatrice continue de publier de superbes clichés sur son compte Instagram et compte bien montrer à sa communauté de plus de 640 000 abonnés sur Instagram qu’elle est toujours bel et bien désirable même après avoir materné !

Récemment, on avait pu également la voir dans une tenue de sport à la veille du déconfinement : une façon pour elle de montrer que même en jogging elle sait être la plus belle ! Mais d’autres personnalités de la télé n’hésitent pas également à publier des photos d’elle dans des tenues qui ne les mettent pas forcément en valeur : c’est notamment le cas de l’ancienne chroniqueuse Agathe Auproux de “Touche Pas à Mon Poste” qui avait posté une photo d’elle en bas de jogging vert moisi et sans haut ! La photo, qui a été prise dans un décor des plus lugubres, avait reçu des milliers de like sur Instagram !

Karine Ferri (TF1) : elle s’ennuie à mourir chez elle pendant le confinement !

Le confinement a été une épreuve difficile pour bon nombre de françaises et de français, et comme on peut s’en douter, les animateurs de télévision ne dérogent pas à la règle ! En effet, dernièrement, on a pu apercevoir notamment Julien Courbet s’ennuyer à mourir chez lui dans un live Instagram complètement déprimant. D’autres comme Jean-Luc Reichmann étaient tellement déprimés qu’ils organisaient des fêtes du samedi soir tous seuls chez eux, mais on comprend bien que le quotidien était bien difficile pour eux et qu’il ne s’agissait que d’une façade !

Et concernant l’animatrice phare de TF1 Karine Ferri, c’est hier après-midi dans le magazine “Télé Star” qu’elle a décidé de faire des révélations sur ses conditions de vie pendant le confinement dû à la crise sanitaire du coronavirus.

En effet, jusque là, l’animatrice qui est d’habitude de nature très discrète sur sa vie privée s’est exprimée pour la toute première fois sur le sujet. Dans ce long entretien accordé à l’occasion de son émission du “Grand Bêtisier” diffusé hier soir sur TF1, Karine Ferri raconte qu’elle a pris le confinement très au sérieux bien avant son arrivée en France. Etant d’origine italienne, la belle animatrice suivait l’actualité dans son pays de coeur et s’attendait à ce que de telles mesures soient prises en France.

Mais bien qu’elle essaye tant bien que mal de cacher les difficultés qu’elle a pu rencontrer lors du confinement, elle raconte dans son interview qu’elle a pu en profiter pour regarder des vidéos et faire de la cuisine : l’ennui total pour l’animatrice qui est plutôt habituée aux plateaux de télévision !