Kara Keough (Real Housewives) : son nouveau-né meurt subitement !

Connue pour sa participation à l’émission de télé-réalité américaine « Real Housewives », Kara Keough avait accouché le 6 avril dernier d’un petit garçon, après avoir documenté toute sa grossesse sur son compte Instagram.

Déjà maman d’une petite fille de 4 ans, les nouveaux parents n’ont malheureusement eu que quelques jours pour profiter de leur petit bébé, avant que celui-ci ne disparaisse dans des circonstances particulièrement tristes.

Le nouveau-né de Kara Keough décède subitement le 14 avril

Kara Keough et son mari ont annoncé le décès de leur fils nouveau-né, McCoy Casey, hier mardi 14 avril sur Instagram. Dans un post émouvant, la mère famille révèle la tragique nouvelle, en expliquant que le bébé a hélas souffert d’une dystocie de l’épaule et d’un cordon ombilical comprimé durant l’accouchement. Le garçon du couple devait rejoindre sa grande sœur de 4 ans, Decker Kate, que Kara, 31 ans, et Kyle, 33 ans, ont accueillie en janvier 2016. Kara a donné naissance à McCoy le 6 avril à 3 h 10, quelques heures seulement avant la mort du nourrisson.

« McCoy nous a tous surpris par sa taille, sa force et sa perfection », a déclaré Kara. « Il a rejoint notre Père et vivra pour toujours dans le cœur de ses parents aimants, de sa sœur adorée et de ceux qui ont reçu sa naissance comme un don du ciel. »

La star a poursuivi son message en annonçant qu’elle avait décidé de donner les organes de son bébé, joignant à sa déclaration les quelques mots qu’elle a transmis à l’équipe médicale.

« Ce soir, nous nous unissons pour honorer le don de vie de ce petit sauveur », a déclaré Kara. « Qu’à travers lui, d’autres trouvent un nouvel espoir et une guérison de leurs maux. Qu’il revive à travers eux. Que son héritage brille sous la forme de vies remplies de rire, de compassion, d’énergie, d’amour et surtout de gratitude. Puisse-t-on dire que McCoy Casey Bosworth a quitté ce monde pour un meilleur endroit… Qu’il a eu un impact… Qu’il était la réponse à une prière exaucée… Qu’il était un héros. Que les anges l’accompagnent. Merci, McCoy. »



Une annonce particulièrement émouvante et bouleversante, qui a choqué les nombreux abonnés de la jeune femme, et a fait verser quelques larmes parmi eux.

Kara Keough avait partagé sa grossesse avec les internautes

À l’instar de nombreuses autres célébrités, Kara Keough avait partagé de nombreux détails de sa grossesse avec ses abonnés Instagram. Informations diverses et photos en tous genres, les fans de la jeune femme connaissaient presque tous les secrets du couple concernant l’arrivée prochaine de McCoy.

La jolie brune avait révélé sa grossesse le 25 octobre dernier.

Le couple avait été jusqu’à confier que la conception avait eu lieu lors d’un voyage en Europe.

Alors que toute la famille était impatiente de rencontrer le bout de chou, c’est une épreuve très difficile qu’ils doivent actuellement tous traverser. On espère pour eux qu’ils pourront vivre des jours meilleurs très bientôt.