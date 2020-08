Kanye West : toujours en colère contre Taylor Swift ? Il la tacle sur Twitter !

Alors qu’on pensait que les tensions s’étaient apaisées entre la jolie blonde et le rappeur, il n’en est visiblement rien. Si Kim Kardashian avait elle-même pris part au conflit qui unissait son mari à la pop star, cela faisait plusieurs mois qu’on croyait les principaux intéressés rabibochés. Malheureusement, si l’on en croit le dernier tweet de Kanye West, la hache de guerre n’est pas prête d’être enterrée.

La guerre entre Taylor Swift et Kanye West fait trembler l’industrie musicale

Depuis la remise des prix de 2009, au cours de laquelle Kanye West s’en est violemment pris à Taylor Swift, alors que cette dernière recevait le prix du meilleur clip pour sa chanson « You belong to me », on aurait pu penser que de l’eau avait coulé sous les ponts entre les deux stars.

À cette époque, le mari de Kim Kardashian était arrivé sur scène après la remise du prix, puis s’était emparé du micro pour déclarer à quel point il était injuste que ce ne soit pas Beyoncé qui ait reçu la statuette.

Visiblement gênée dans l’assistance, la femme de Jay-Z avait vigoureusement manifesté son désaccord avec le jeune homme.

Pourtant, cela n’avait pas empêché Kanye West de continuer sa petite mise en scène, devant une Taylor Swift plus mortifiée que jamais.

Après cette remise de prix quelque peu mouvementée, le rappeur s’était tout de même excusé pour son geste, même si de nombreux fans de la chanteuse ont estimé qu’il y avait été forcé.

Considéré par beaucoup comme pas du tout sincère, Kanye West avait fini par leur donner raison en revenant sur ses excuses.

Pire encore, dans une chanson disponible sur son album « The Life of Pablo », sorti en 2016, le papa de North déclare être à l’origine de la célébrité de Taylor Swift et se permet même de faire référence à cette dernière en utilisant le mot « bitch ».

Après la sortie de ce single décrié, Taylor Swift avait manifesté sa colère sur les réseaux sociaux, jurant alors qu’elle n’avait jamais donné son accord pour que l’artiste utilise son nom.

C’est à ce moment que Kim Kardashian, la femme de Kanye West, était entrée dans le conflit de son époux, en dévoilant sur son compte Twitter l’extrait d’une conversation audio entre le père de ses enfants et la jeune chanteuse.

Dans cette discussion, la star était mise au courant des projets du chanteur la concernant, et cela ne semblait pas lui poser de problème.

À la suite de cette révélation, Kim Kardashian avait alors qualifié Taylor Swift de « serpent », tout en accompagnant sa déclaration d’un emoji de reptile.

Malheureusement pour les Kardashian West, l’ex de Tom Hiddleston n’avait pas dit son dernier mot, puisqu’elle a réussi à prouver que l’audio dévoilé par Kim Kardashian était un montage du couple. Pour se venger, elle leur avait d’ailleurs consacré quelques lignes dans son titre « Look What You Made Me Do », ce à quoi Kim et Kanye n’ont jamais répondu.

Kanye West tacle Taylor Swift subtilement sur Twitter

Sur son compte Twitter, Kanye West a décidé de publier la photo d’un serpent, sans même préciser le contexte de ce post.

Du côté des fans de Taylor Swift, la réaction ne s’est pas fait attendre, puisque beaucoup y voit une allusion à peine cachée à leur idole, notamment parce qu’elle avait été surnommée de la sorte par Kim Kardashian.

Not gonna use a snake emoji cause you know why … I’m not sure if Christians are allowed to use snake emojis 🤔 pic.twitter.com/CUR6SSRNqP — ye (@kanyewest) August 15, 2020

Sous cette photographie, le rappeur écrit d’ailleurs un message très équivoque : « Je ne vais pas utiliser un emoji serpent parce que… vous savez pourquoi… Je ne suis pas sûr que les catholiques soient autorisés à utiliser l’émoji serpent. »

Inutile de dire que la guerre est loin d’être terminée entre les deux stars de la chanson.