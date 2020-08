Kanye West sort sa nouvelle basket. Elle est … surprenante !

Kanye West est connu pour être un génie créatif qui s’intéresse à beaucoup de domaines dont les baskets. Plus précisément, le rappeur diffuse ses créations sous la marque « Yeezy ». C’est une marque qui est très appréciée dans le streetwear. Kanye vient, comme à son habitude, de dévoiler un nouveau prototype sur Twitter. Le nouveau prototype a surpris la toile par son design et a fait le buzz.

YZY x D ROSE SAMPLE pic.twitter.com/aCkUyArpcx — SAINT (@saint) August 9, 2020

Kanye et les baskets : une grande histoire d’amour

Kanye a toujours été un fan de basket et a réalisé plusieurs collaborations avec diverses marques. Il a commencé par la marque Pastelle. Il s’est ensuite rapproché de Bape et Nike mais aussi de Vuitton pour créer des lignes de sneakers. Ses collections ont toujours eu un franc succès. En 2015 le rappeur a développé un projet avec Adidas. De cette collaboration est née la marque Yeezy, des baskets de haut de gamme à la technologie sophistiquée. Et le succès est une fois de plus au rendez-vous. Si le rappeur est aujourd’hui milliardaire, c’est par la combinaison du rap et des baskets. Les sneakers de la star se vendent en effet comme des petits pains et ce, malgré leur prix élevé.

Des chaussures alliant design et technologie

Kanye ne se contente pas de dessiner des baskets, il collabore avec des équipes techniques très pointues dans le but d’allier design et confort. En effet, Kanye est très attentif aux matériaux qu’il utilise dans la conception de ses modèles. Il combine différents matériaux mais toujours avec des semelles Boost. Ces semelles sont formées de micro particules qui absorbent les chocs et repartissent l’énergie. Le mari de Kim Kardashian a pour habitude d’y associer des matériaux sophistiqués tout en évitant les coutures, pour un confort maximum. Mais ces petits bijoux de technologie ont un prix. Aucune des baskets créées par le musicien ne se vend à moins de 200 euros.

La présentation du nouveau prototype

Le nouveau prototype de la marque vient d’être présenté sur Twitter. Il répond au doux nom de « YZY D X Rose Sample », un nom à rendre Elon Musk jaloux. Mais ce n’est pas le nom du modèle qui est le plus surprenant ; c’est son look et il est vraiment très futuriste. D’abord décontenancés par son aspect, les internautes s’en sont donnés à coeur joie. Entre les commentaires et les détournements, il est impossible aujourd’hui de ne pas savoir que Yeezy sort un nouveau modèle.

Des détournements hilarants

Comme toujours lorsqu’un projet futuriste est présenté au grand public, il y a deux camps. Ceux qui crient au scandale et ceux qui crient au génie. Depuis l’avènement du numérique, il y a aussi ceux qui détournent l’image. Mais c’est sans doute la rançon du succès. Aussi a-t-on vu sur la toile des comparaisons avec du poisson, des oignons émincés voire du poisson pané. Ce n’est pas la première fois que Kanye est « victime » de détournements sur les réseaux sociaux.

Might as well just be wearin these mfs pic.twitter.com/Z7FPrt0z3I — Nala👩‍🦲😧😛☝️🧎‍♂️🛐 BLACK LIVES FUCKING MATTER (@viagra____) August 11, 2020

Kanye est un habitué des détournements

Souvenez vous de la vidéo Bound 2 et des cheveux de Kim Kardashian qui flottaient dans le sens contraire du vent ou des nuages qui filaient vers la droite dans le clip alors que la chemise de Kanye flottait dans l’autre sens. Les internautes s’en étaient donnés à coeur joie. Il en a été de même pour sa photo d’avant son mariage où il avait l’air particulièrement triste mais les détournements ne le dérangent plus. Il s’était d’ailleurs beaucoup amusé du détournement de sa prestation déguisé en bouteille de Perrier au Staturday Night Live. En tout cas, le rappeur vient une fois de plus de réussir son coup. Sa basket n ‘est pas encore sortie et déjà tout le monde en parle. En tout cas, l’opération marketing est réussie.