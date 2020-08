Kanye West s’en prend une fois de plus à Taylor Swift sur Twitter

Décidément Kanye West n’en rate pas une. Après avoir comparé sa belle-mère au dictateur nord-coréen, puis avoir totalement déliré sur le réseau à l’oiseau bleu, Kanye remet ça. En effet, le rappeur vient de poster un serpent tenu par des pinces, et de commenter « je ne vais pas utiliser un emoji serpent… vous savez pourquoi ». Bien entendu il a cru bon de rajouter « je ne suis pas sûr que les catholiques soient autorisés à utiliser l’émoji serpent ». Il faut sans doute avoir vécu quelques années sur mars pour ignorer de qui il parle. Que se passe-t-il donc encore entre Kanye et Taylor Swift, puisque c’est bien elle que le rappeur vise.

Kanye West et Taylor Swift : une longue histoire de désamour

Rappelez vous en 2009. Taylor Swift est la jeune star montante de la musique et elle fait carton plein aux MTW Vidéo Music Awards. Lorsque la jeune fille de 19 ans récupère sa récompense, Kanye West déboule sur la scène, lui arrache le micro des mains et braille haut et fort que le prix devait aller à Beyonce. Il rajoute que la femme de Jay-Z avait fait l’un des meilleurs clips de tous les temps. La caméra s’était arrêté un instant sur la star qui avait l’air horriblement gênée par les déclarations de son encombrant ami. Kanye avait fait des excuses. Taylor les avait accepté. Mais la hache de guerre n’était pas si bien enterrée que cela puisque Kanye était revenu sur ses excuses.

Kanye a la rancune tenace

En 2016, il sort l’album « The life of Pablo » et dans la chanson « Famous » dit sans ambages qu’il a rendu Taylor célèbre en la traitant de « bitch ». La traduction la moins inélégante est « garce » mais le terme original est bien plus vulgaire. Taylor avait alors indiqué qu’elle n’avait jamais donné son accord pour que son nom figure dans l’album. Kanye prétendait que si. Kim Kardashian s’en est mêlée et a dévoilé un enregistrement dans lequel Taylor donnait son accord. Kim avait alors jugé utile de traiter Taylor de serpent en rajoutant un émoji serpent. La messe semblait dite pour Taylor. Mais la star, armée de sa bonne foi, a alors démontré que la bande sonore de l’épouse du rappeur était un montage…On aurait pu croire que les deux protagonistes se calmeraient. Il est vrai qu’après une telle affaire, Kanye et Kim auraient été bien inspirés de faire profil bas. Mais Taylor elle aussi, est du style à ne pas oublier. Elle a répondu par une chanson « Look what you made to me » (regarde ce que tu m’as fait).

Kanye en remet une couche

C’est mal connaitre le candidat à la présidentielle américaine que de croire qu’il va se taire. Kanye avait prévu de sortir un album intitulé « Donda » le 24 juillet. Mais le 24 juillet, aucune nouvelle du rappeur. Par contre, le 23 juillet a vu apparaître le nouvel album surprise de Taylor Swift. Pourquoi pas, cela peut être une coïncidence ou pas. Nul ne le sait. Toujours est-il que cet album a rendu le rappeur totalement paranoïaque. Pour lui Taylor a intentionnellement sorti son album avant le sien. Et c’est pour cette raison qu’il vient de twitter un message aussi énigmatique avec un serpent. C’est dans la droite ligne de la guerre que se mènent les deux artistes depuis 11 ans. Et Taylor n’est pas le genre de femme qui va s’abstenir de réagir. En général elle réplique en chanson. Un nouvel album ne devrait donc pas tarder. Il suffirait qu’en plus Kim Kardashian y mette son grain de sel et on assistera au nouveau feuilleton de l’été. Une sorte de spin off de la série l’incroyable famille Kardashian. Incroyable est le mot juste.