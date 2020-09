Kanye West se filme en train d’uriner et diffuse la vidéo, les fans sont choqués !

Kanye West pète les plombs, il veut en découdre avec les maisons de disques !

S’il y a bien un artiste réputé pour ne pas faire les choses à moitié, c’est bel et bien le rappeur Kanye West. Et il l’a encore prouvé cette nuit avec le réseau social Twitter, où il intervient parfois en diffusant des séries de tweets où il s’exprime sans aucun filtre. Ce mercredi, Kanye West a tout d’abord envoyé un message en exigeant une sérieuse discussion avec Vivendi Universal, et plus précisément avec Arnaud de Puyfontaine. Mais le mari de Kim Kardashian a rapidement changé d’avis et a alors exigé une discussion sérieuse avec Vincent Bolloré. Mais quelle en est la raison ? Et bien le rappeur Kanye West souhaite s’affranchir de tous les contrats qui le relient à Sony qui a l’ensemble de son catalogue, mais également du groupe Universal qui édite sa musique.

Cette demande est intervenue alors que le rappeur de Chicago a diffusé des messages privés envoyés notamment à des personnes étant haut placé notamment chez Vivendi Universal. Déterminé à se délier de ces maisons de disques, Kanye West a annoncé qu’il ne lâcherait absolument rien dans cette affaire et qu’il voudrait libérer également les autres artistes de cet “esclavage moderne”, comme il le décrit.

Why is Kanye West’s signature so funny pic.twitter.com/wmsyrd2njT — All Love Hip Hop (@AllLoveHipHop) September 16, 2020

Mais après plusieurs publications qui iront même jusqu’à diffuser des captures d’écrans de ses contrats avec Universal mélangés à de très nombreuses références bibliques, Kanye West est encore une fois allé plus loin… Est-ce le pas de trop pour le potentiel futur président des Etats-Unis d’Amérique ? Cela a de quoi inquiéter très sérieusement ses proches qui préfèreraient sans aucun doute qu’il se concentre plutôt sur sa musique.

Kanye West urine sur un Grammy Award et diffuse la vidéo sur les réseaux sociaux !

C’est encore une fois sur le réseau social Twitter que Kanye West à de nouveau fait un faux pas qui pourrait lui coûter très cher pour sa carrière. En effet, le rappeur et mari de Kim Kardashian semble être très remonté contre l’industrie musicale, et il l’a bien montré cette nuit ! Bien que Kanye West fasse partie des artistes les plus récompensés par des Grammy Awards, ce dernier n’hésite pas à montrer son désaccord avec l’institution. En effet, Kanye West a remporté jusqu’à ce jour pas moins de 21 Grammy Awards : de quoi faire saliver de nombreux artistes !

Kanye west ne veut rien savoir 💀💀 pour sa suis d’accord avec lui parce qu’ils sont jamais donnés à la reine Nicki Minaj #KanyeWest i love you juste pour sa 😂💀💀 pic.twitter.com/OPJepptOBY — OC (@hakim_oc) September 16, 2020

Il faut dire que Kanye West n’a pas chômé pendant toutes ces années et a été particulièrement actif en sortant des albums mais également en produisant des albums pour d’autres artistes. Mais hier soir, les internautes ont été choqués par la vidéo de l’artiste où ce dernier commente qu’”il ne s’arrêtera pas”. Dans la vidéo qu’il diffuse où il arbore des chaussures désignés par ses soins et commercialisées par Adidas, on peut donc le voir uriner sur un Grammy Award pendant près de 10 secondes ! Personne ne sait en revanche ce qu’il a fait de l’award par la suite : a-t-il essayé de tirer la chasse ou s’est-il empressé de rapidement reprendre son Grammy Award ?

Vous avez vu ce que Kanye… 😶 pic.twitter.com/cqGnlCLbA8 — Hyconiq Mag (@Hyconiq_) September 16, 2020

Kanye West ne l’a pas encore précisé, mais étant donné son caractère imprévisible, nul ne saurait dire de quoi il serait capable après cet acte qui a complètement dégoûté une partie de ses fans. Alors que l’artiste est considéré comme un des meilleurs de sa génération, ils préfèreraient le voir sortir un nouvel album…