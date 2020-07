Kanye West sa fortune dépasse désormais le milliard de dollars

La célèbre magazine économique Forbes indique dans son nouveau palmarès des grandes fortunes que le rappeur américain Kanye West est milliardaire. Sa fortune est évaluée à 1,3 milliards de dollars et n’est pas due à la musique mais à la mode. La collection de basket « Yeezy » développée par le rappeur rencontre un vrai succès dans le monde entier. Les paires de chaussures se vendent aux alentours de 200$ et cartonnent auprès de la jeunesse américaine.

Durant plusieurs années, Kanye West a signé une collaboration avec Nike, sans rencontrer le succès. Il a mis fin à ce partenariat en 2013 et s’est associé à Adidas pour développer une collection de chaussures à partir de 2015.

Kanye West, l’homme des coups d’éclat

A noter que « Yeezy » constitue l’un des surnoms de Kanye West. Ces dernières années, le rappeur a alimenté la chronique par ses multiples coups d’éclats : ses soucis psychiatriques, des sorties sur l’esclavage, ses tenues vestimentaires audacieuses, ses clips qui font le Buzz et sa visite à Donald Trump. Le mari de Kim Kardashian fait souvent le Buzz sur les réseaux sociaux.

Kanye West poursuit aussi ses activités musicales. Ses derniers albums sont salués par la presse et le public. Son train de vie fait aussi beaucoup parler. Il multiplie les dépenses ostentatoires : de nombreuses propriétés luxueuses, des voitures de luxe et même un tank.

Un des plus gros vendeurs de disques

Depuis plusieurs années, Kanye West revendique le fait d’être milliardaire, mais le magazine Forbes n’avait jusqu’à présent pas rassemblé assez d’éléments permettant de le justifier. Les relations entre le magazine économique américain et le rappeur ont souvent été houleuses. A 42 ans, le rappeur américain est le deuxième rappeur à entrer dans le palmarès, après Jay-Z, qui y figure depuis l’an dernier.

Le rappeur a cumulé plus de 32 millions de disques vendus. C’est l’un des poids lourds de l’industrie musicale même si ce n’est pas ce qui génère pour lui le plus de revenus. Du côté, des statistiques pour la dématérialisée, ses titres ont été téléchargés 100 millions de fois au total à travers la planète. Il fait partie des chanteurs les plus primés. Il a reçu 21 Grammy Awards. A plusieurs reprises, les titres Forbes et Time l’ont fait figurer dans leur classement des 100 personnalités les plus influentes de la planète.

L’homme est aussi une des têtes de gondole de la presse people. Il est traqué par les photographes à chacune de ses sorties. Chaque apparition de l’artiste, en compagnie de sa femme Kim Kardashian fait le Buzz sur les réseaux sociaux. On se souvient encore, il y a quelques mois du passage du couple au Fast Food KFC de Strasbourg Saint-Denis, à Paris, qui avait enflammé la toile.