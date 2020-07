Kanye West : l’incroyable menace qu’il a fait à Kim Kardashian pour ne pas être interné

Depuis sa conférence de presse polémique (et alors qu’elle devait le lancer officiellement dans la course à la présidence) Kanye West est au coeur d’une polémique concernant sa santé mentale. Marié avec Kim Kardashian, il refuserait l’aide de sa femme qui souhaite qu’il se fasse soigner, lui qui a été diagnostiqué bipolaire mais qui ne prend pas son traitement. Celui qui a annoncé publiquement vouloir divorcer a menacé sa femme si celle-ci le fait interner.

Une conférence de presse lunaire et des tweets polémiques

C’est en larmes que Kanye West a défendu sa position contre l’avortement lors de sa conférence de presse, expliquant que sa femme Kim Kardashian souhaitait à l’origine avorter de leur première fille, North. Hystérique, le rappeur a raconté cette histoire privée, sans le consentement de son épouse, et alors que sa fille regardait sans doute son père.

Cette scène a profondément choqué et bouleversé la femme d’affaire de 39 ans, elle qui ne s’attendait certainement pas à ce que cette histoire privée devienne publique, et encore moins dans de telles circonstances.

Mais Kim Kardashian est aussi consciente du trouble mental de son mari, lui qui avait été interné en 2016 pour soigner ses troubles bipolaires. Elle aurait de ce fait directement décidé de venir en aide à son époux (via une assistance médicale), ce qui n’a pas plu au principal intéressé qui s’est lâché sur Twitter, expliquant que sa femme voulait le faire interner.

Kanye West souhaite divorcer

Il aura par la suite décidé de publier d’autre tweets, tout aussi virulents, voire plus. Il n’a pas hésité à s’attaquer à la matriarche de la famille, Kris Jenner, disant d’abord qu’il refusait qu’elle s’occupe de ses enfants. Par la suite, il ira plus loin, critiquant d’abord le fait qu’elle ait fait vendre contre une grosse somme d’argent la sex-tape de Kim Kardashian. Pire, il lui a finalement trouvé un horrible surnom : Kris Jong-Un, en référence au dictateur de la Corée du Nord. Un surnom qui a beaucoup fait réagir sur Twitter.

Mais ce n’est pas tout. Kanye West a indiqué qu’il souhaitait divorcer de Kim Kardashian depuis que celle-ci a (soit disant) dragué le rappeur Meek Mill.

Sur son compte Instagram, Kim Kardashian a apporté tout son soutien à son mari, expliquant à ses nombreux abonnés que ses propos ne reflètent en aucun ses intentions, mais plutôt la maladie mentale qui le ronge.

La menace de Kanye West si Kim Kardashian le fait interner

Conscient qu’il risque de passer plusieurs jours dans un institut spécialisé depuis ses crises répétées, Kanye West a préféré prendre les devants. D’abord en prévenant ses abonnés sur Twitter, ensuite en menaçant directement sa femme.

Une source proche du couple s’est confiée au magazine The Sun, et a indiqué que Kanye West n’aurait pas hésité à dire à Kim Kardashian qu’il révélerait tous les secrets de sa femme, « pour montrer au monde la vérité« .

Il a averti Kim qu’il connaissait les « secrets » de la famille et qu’il les dévoilerait. Il y a beaucoup de choses qui ne figurent pas dans l’émission de télé-réalité – des querelles, des rencontres secrètes avec des célébrités, la chirurgie, des accords financiers et des disputes au sein de la famille

Quand on sait comment la famille soigne et gère son image, on sait que cette menace est certainement suffisante.

Kim Kardashian accepte de divorcer

Dans son message publié sur Instagram, Kim Kardashian n’est pas revenue sur les attaques sur sa prétendue infidélité, ni sur le fait que Kanye West souhaiterait divorcer. En revanche, la source explique que la jeune femme serait prête à accepter de se séparer de son époux, mais à une condition. Elle refuse de le quitter dans de telles circonstances : il doit d’abord se faire soigner : » Elle ne se séparera pas de lui tant qu’il est au plus bas. Elle doit à leurs enfants de rester à ses côtés jusqu’à ce qu’il reçoive de l’aide « .

Quand on voit le refus clair et catégorique de Kanye West de se faire aider, on se dit que cette histoire est (très) loin d’être finie.