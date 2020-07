Kanye West : le surnom honteux et choquant qu’il donne à Kris Jenner ! Les internautes sont outrés !

Énorme buzz savamment orchestré pour promouvoir la sortie de son nouvel album ou véritable détresse psychologique ? Avec les stars, difficile de démêler le vrai du faux. Une chose est sure, la dernière conférence de presse de Kanye West était inquiétante, tout comme les nombreux tweets qu’il a écrit par la suite. Dernières informations en date : il souhaiterait divorcer de Kim Kardashian car celle-ci aurait flirté avec le rappeur Meek Mill. Outre cela, il a donné un surnom terrible à sa belle-mère Kris Jenner qui a choqué les internautes.

Kanye West souffre de bipolarité !

Cela fait des années que le rappeur souffre de bipolarité. En 2016, il a même été interné pour se soigner. Mais lors de sa conférence de presse qui devait le lancer officiellement dans la course aux élections présidentielles, le rappeur a montré un comportement inquiétant.

En voulant défendre ses positions contre l’avortement, il a révélé le fait que sa femme Kim Kardashian avait souhaité avorter de leur première fille, North. » J’ai failli tuer ma fille » dit-il en mêlant ses cris aux larmes. Si la scène a été moquée sur Twitter, elle se révèle réellement inquiétante et témoigne de réels troubles psychologiques.

Sa femme a été en tout cas particulièrement choquée et s’est sentie humiliée par cette révélation qu’elle aurait sans doute préféré garder privée. De plus, elle en voudrait à son mari par rapport à leur fille qui n’aurait jamais dû être au courant d’une telle histoire.

D’après des sources proches de la jeune femme de 39 ans, elle ferait tout pour aider son mari et aurait activement travaillé pour qu’aucune crise ne le prenne en public. Mais celui-ci refuserait de prendre son traitement pour soigner sa bipolarité, car il pense que cela représente un frein à sa créativité d’artiste.

Kanye West souhaiterait divorcer de Kim Kardashian

D’un point de vue extérieur, on imagine Kim Kardashian particulièrement amoureuse de son époux pour vouloir lui venir en aide. Mais cette aide ne serait pas du goût du rappeur qui accuse sa femme de vouloir le faire interner. Il dit même que le film Get Out, qui voit un homme noir se sentir très mal à l’aise dans la famille blanche de sa copine, parle de lui. Pas sûr que le metteur en scène Jordan Peel ait pensé au rappeur au moment de l’écriture du scénario.

Une nouvelle fois, Kanye West a pété un plomb cette nuit puis a effacé ses tweets où il disait "venez me chercher", qu’il voulait divorcer de Kim Kardashian et où il surnommait sa belle-mère Kris Jenner, "Kris Jong-un"@kanyewest est en plein épisode bipolaire. Il va très mal. pic.twitter.com/kb56ubCROV — Antoine Llorca (@antoinellorca) July 22, 2020

Sur Twitter, Kanye West a fait de nouvelles révélations, expliquant que Kim veut le faire voir des médecins, mais qu’il souhaite divorcer depuis qu’elle a flirté avec le rappeur Meek Mill. Nous en savons pas plus, son tweet a de toute façon été supprimé depuis (comme tous les autres). Kim Kardashian n’a pas réagit mais d’après des sources proches de la femme d’affaire, sa priorité reste ses enfants, et la santé mentale de son époux. Elle ferait tout ce qu’elle peut pour lui venir en aide.

L’horrible surnom qu’a donné Kanye West à sa belle-mère Kris Jenner

Depuis la conférence de presse, on sait également que la relation entre Kanye West et Kris Jenner n’est pas des plus amicales. Il s’en est en effet pris à la mère de sa femme sur Twitter, disant d’abord qu’il ne voulait pas s’approche de ses enfants. Il a également reproché à la matriarche de la famille d’avoir vendu la sex-tape de sa fille Kim Kardashian, en disant que jamais Kim ne ferait cela avec sa propre fille, North.

Mais cela ne s’arrête pas là. Dans son dernier Tweet, il parle de Kris Jenner en l’appelant : Kriss Jong-Un, faisant ainsi référence au dictateur de la Corée du Nord, Kim Jong-Un. Un surnom terrible et choquant, qui a cependant fait rire les internautes, qui préfèrent rigoler de cette situation cocasse. Le surnom s’est retrouvé en Tendance Monde sur Twitter, et des montages ont été faits, comme pour souligner le caractère absurde de cette situation.

BAHAHAHAHA Kris Jong-Un. désolé mais c’est beaucoup trop drôle pic.twitter.com/7Bhb6g8vjs — nooby (@noobyFN_) July 22, 2020

Pas sûr que ce soit le moyen le plus efficace pour Kanye West de se lancer en politique. En revanche, on est prêts à parier que son album sera premier du Billboard 200 la semaine prochaine, tant son nom est sur toutes les lèvres. S’il s’agit là d’un coup marketing, on peut dire qu’il fonctionne parfaitement. Si sa maladie a pris le dessus, alors c’est au contraire très inquiétant.