Kanye West instrumentalisé par les républicains ?

L’Amérique toute entière s’était étonnée d’apprendre la candidature de Kanye West aux élections américaines. Mais d’un autre coté, les américains n’étaient pas non plus trop surpris. Kanye a une grande confiance en lui pour ses amis. Un ego et un melon hors normes pour les autres. Il est vrai que Kanye ne doute jamais de lui, et finalement c’est sans doute ce qui lui permet de réussir. Mais ici Kanye est un peu en-dehors de son champ de compétences, même si tout ce que touche Kanye se transforme généralement en or. Toujours est-il que sa déclaration de candidature a fait s’enflammer la twittosphère et que le débat a été passionné. Si d’aucuns se demandaient si le mari de Kim Kardashian trollait les élections américaines, d’autres pensaient que le rappeur était sérieux dans son projet de devenir président des Etats-Unis.

Une rencontre avec le bras droit de Donald Trump

Assez curieusement le producteur a été très récemment reçu par le mari d’Ivanka Trump qui est aussi le bras droit de de l’actuel président du pays. Si Trump avait été démocrate, cela aurait semblé logique. Mais Trump est républicain, et fait partie du camp des conservateurs. Or, le camp des conservateurs est très peu connu pour son ouverture aux minorités. Son électorat est plutôt composé de blancs, voire de WASP, White Anglo-saxon Protestant, ce qui peut se traduire par Blanc, Anglo-saxon et protestant. Kanye représente plutôt les valeurs du camp démocrate. C’est d’ailleurs du camp démocrate qu’est issu Barack Obama qui a été le premier président des Etats-Unis afro-américain. Il aurait été dès lors bien plus logique que ce soit le camp démocrate qui tente de récupérer le rappeur.

Une aide de la part de l’avocate des républicains

Kanye West a annoncé sa candidature au dernier moment. Or, il faut 600 parrainages pour pouvoir se présenter aux élections américaines. Le mari de Kim Kardashian a ainsi du batailler pour que ses signatures parviennent en temps utile aux autorités pour que sa candidature soit valide. En fait, les démocrates se sont inquiétés puisqu’ils ont relevé que les équipes des républicains soutenaient le rappeur dans ses démarches. Ainsi c’est l’avocate Lane Ruhland qui a déposé le dossier de candidature de l’artiste. Lane Ruhland est liée depuis toujours au parti républicain. De là à penser que les républicains soutiennent le rappeur, il n’y a qu’un pas que certains démocrates ont franchi. Le camp républicain, interpellé sur la question a simplement répondu qu’il ne pouvait que féliciter l’artiste d’avoir choisi un avocat d’expérience pour le conseiller.

Une manipulation supposée de la maison blanche

Jesse Lehriche, un proche d’Hillary Clinton en est persuadé. Et il ne s’est pas gêné pour le dire. Selon lui, il est difficile de ne pas voir dans ces actions une stratégie des républicains. Il explique qu’en soutenant Kanye dont il met en doute la santé mentale, le camp républicain espère que le rappeur attirera à lui le vote de la communauté afro-américaine. Lehriche rajoute que ces votes manqueront aux démocrates et que cela pourra permettre à Donald Trump de garder la présidence. Il est vrai que le raisonnement se tient. Le rappeur a suffisamment de fans qui en son absence voteraient pour Joe Biden. Les adversaires des démocrates ont donc tout intérêt à une candidature comme celle de Kanye West. Bien entendu les républicains démentent en indiquant qu’ils n’ont rien à voir avec la star afro-américaine. Par contre, Kanye West a un autre soutien et c’est un supporter de taille. Elon Musk avait indiqué sur les réseaux sociaux qu’il soutiendrait le rappeur s’il devait être candidat. Annonce sérieuse du milliardaire ? Nul ne le sait. Le boss de Tesla a maintes fois prouvé par le passé qu’il était très doué pour troller les réseaux sociaux.