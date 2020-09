Kanye West : Il se prend maintenant pour Moïse ! Il est de plus en plus à l’Ouest…

Décidément, Kim n’en a pas fini de s’arracher les cheveux. Le rappeur fou qui lui sert de mari twitte plus vite que son ombre. Et ce qu’il écrit doit certainement la désespérer. Il est temps que Kim engage un community manager pour le compte de son mari. Kanye déraille et ça commence à se voir. Celui qui s’est mis en scène marchant sur les eaux vient encore de remonter dans le temps. Maintenant il se prend pour Moïse. Alors de deux choses l’une. Kanye est vraiment un génie de la communication et il fait le buzz en toute connaissance de cause, soit il a besoin d’aide. La troisième solution, dès lors qu’il vire mystique, est qu’il a abusé de l’eau bénite. En effet, le rappeur se décrit comme le nouveau Moïse.

Les dérapages du Mari de Kim

Le musicien a toujours été très spécial. Cela fait des années qu’il défraye la chronique. Le guguss qui est quand même milliardaire commence à tenir des propos très inquiétants qui font penser qu’il serait sans doute temps qu’il se repose. Il s’était à un moment murmuré que Kim voulait qu’il se fasse admettre dans un hôpital spécialisé. Il est fort probable que l’homme fasse un burn out, au minimum. En effet, Kanye a passé les trois derniers mois à tenir des discours surréalistes. Il s’était présenté à son premier meeting politique en tenue paramilitaire et a fini par brailler qu’il avait failli tuer sa fille. En même temps quand on voit un autre milliardaire américain penser qu’il suffit de boire du gel hydroalcoolique, les américains ne devrait plus s’étonner de rien. Ensuite Kanye avait lancé une rafale de tweets contre l’avortement. Il s’était aussi cru dans un escape game, puis a comparé sa belle-mère au leader de la Corée du Nord. Bref du grand Kanye.

I need to see everybody’s contracts at Universal and Sony I’m not gonna watch my people be enslaved I’m putting my life on the line for my people The music industry and the NBA are modern day slave ships I’m the new Moses — ye (@kanyewest) September 15, 2020

Kanye s’attaque à Universal et à Sony

Le musicien vient d’annoncer sur le réseau de l’oiseau bleu qu’il ne sortirait plus de musique tant que ses contrats avec Sony et Universal ne seront pas terminés. Selon lui, il doit voir tous les contrats avec l’industrie de la musique. L’homme explique qu’il est le nouveau Moïse et qu’il n’acceptera pas que son peuple devienne esclave. Premier point positif , Kanye ne se prend pas pour Dieu. Par contre, ce serait pas mal qu’il explique qui est son peuple. Le rappeur nage visiblement en plein délire. On ignore à qui il fait allusion en parlant de son peuple. Veut-il parler des afro-américains ? Difficile à dire. Mais cela n’est pas totalement impossible. En effet, l’artiste s’en prend également à la NBA qu’il compare à des navires négriers au même titre que l’industrie de la musique.

Je mets ma vie en jeu pour mon peuple

La star semble bien déterminée. Mais déterminée à quoi ? Son but est un peu surprenant et au vu des salaires dans l’industrie de la musique et de ceux de la NBA, pas sûr que son « peuple » veuillent se libérer de ses « chaines ». D’ailleurs Kanye est le seul chanteur et producteur a être milliardaire . Même le couple Beyonce-Jay Z ne le dépasse que de peu et en cumulant la fortune de chacun des membres du couple. Ses chaines semblent en platine, mais elles sont surtout mentales. En effet, son « peuple » si c’est bien aux afro-américain qu’il pense sont les stars du NBA et sont payés des fortunes. Certes, il est évident que les agents ou les structures prennent des commissions, mais c’est aussi parce qu’elles fournissent une structure, récupèrent des sponsors, font des campagnes de promotion. Mais on ignore à quoi le génial fou ou le fou génial pense. A croire que les voies de Kanye sont impénétrables.