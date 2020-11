Kanye West : échec cuisant lors des élections, découvrez le nombre de voix qu’il a reçu !

Cette nouvelle élection américaine se fait dans la tourmente avec la crainte de réactions violentes de la part de certains citoyens en fonction du résultat annoncé. A l’heure où nous écrivons ces lignes, Baiden l’emporte d’une courte tête, tandis que Donald Trump a annoncé sa victoire, tout en disant que le camp Démocrate truquait les votes. L’année 2020 se donne beaucoup de mal pour s’inscrire dans les livres d’Histoire mais il y a un nom qui ne risque pas d’y trouver une place, et c’est celui de Kanye West.

Voir cette publication sur Instagram Did you vote yet? 🇺🇸 #ivoted #kanyewest Une publication partagée par Kanye West (@kanyew.est) le 3 Nov. 2020 à 4 :12 PST

Un lancement de campagne chaotique pour le rappeur

S’il y a bien une chose qu’on ne peut pas enlever à Kanye West, c’est son ambition. Il brille dans le milieu musical depuis des années et connait un beau succès. Son mariage avec Kim Kardashian lui permet de former un deux couples les plus puissants du monde pour celui qui s’est tourné vers la religion. Mais il ne veut pas s’arrêter là et avait pour but de s’assoir sur la chaise la plus importante du pays, celle qui se trouve dans le bureau oval de la maison blanche. Bien qu’il ait publiquement soutenu Donald Trump (comme le rappeur 50 Cent), il a souhaité se lancer dans la course à la présidence contre le président sortant.

Mais si sa première conférence de presse a énormément fait parler, ce n’est pas pour une bonne raison. Visiblement perturbé, le rappeur est apparu en larmes, alors qu’il abordait la question de l’avortement. Contre cette avancée majeure, l’artiste a raconté une histoire intime, celle du jour où sa femme souhaitait avorter de leur premier enfant. Une révélation qui a énormément choqué le clan Kardashian qui a certes l’habitude de révéler énormément de choses sur sa vie privée, mais qui avait pris soin de garder secrète cette anecdote intime.

Une campagne parasitée par des problèmes personnels

Suite à cette conférence de presse ratée, le rappeur s’est exilé et a écrit de nombreux tweets qui ont beaucoup fait parler, dans lesquels il s’en est notamment pris à sa belle-famille. Après quelques jours de repos et alors que les médias parlaient de sa santé mentale (il a été diagnostiquée bipolaire et refuserait de prendre ses médicaments), il a finalement revu sa femme Kim Kardashian. Ils sont partis en vacances avec leurs enfants pour espérer sauver leur mariage, tandis que la campagne américaine, elle, continuait sans lui.

De ce fait, le rappeur ne pouvait pas être éligible dans tous les États américains du fait de son retard. Mathématiquement parlant, il lui était donc impossible de remporter ces élections. Et nous savons aujourd’hui combien de voix a récolté l’artiste.

D’après les résultats fournis par Associated Press (l’équivalent de l’AFP), le rappeur n’a recueilli que 59 781 votes, ce qui correspond à 0.4% des votes. Mais cela ne semble pas le décourager, puisqu’il a tweeté une photo avec en légende « Welp Kanye 2024« , annonçant ainsi de ce fait sa future campagne pour les prochaines élections qui auront lieu dans quatre ans. Une manière aussi de reconnaître sa défaite pour le mari de Kim Kardashian.

Kanye West vote pour la première fois, et pour lui

C’est la première fois que Kanye West se lance dans une campagne présidentielle, mais c’est aussi la première fois qu’il vote. Sur Twitter, il avait écrit un message après avoir mis son nom dans l’urne : « Aujourd’hui, je vote pour la première fois de ma vie pour le président des États-Unis, et c’est pour quelqu’un en qui je crois vraiment… moi« . C’est au Tennessee que le rappeur a connu son plus gros succès avec 10 195 voix. Le Vermont, de son côté, n’a pas été convaincu par sa candidature puisqu’il n’a récolté que 1 255 voix. Cela est très peu quand on sait qu’il a dépensé plus de 11 millions de dollars pour sa campagne, sans pouvoir être éligible dans plusieurs États américains du fait de son retard.

Kanye West apprendra surement de ses erreurs et on lui fait confiance pour préparer au mieux sa future élection, si ses plans n’ont pas changé d’ici quatre ans.