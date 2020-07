Kanye West candidat à la présidentielle craque : une crise de larmes taclée sur le Web

Kanye West était déjà taclé comme artiste puisque certains estiment qu’il n’a jamais été à la hauteur. Il a donc pu agacer de nombreuses fois le public notamment pour ses avis, ses déclarations ou encore ses chansons, ses clips… Toutefois, il a été pointé du doigt lorsqu’il a annoncé son envie d’être candidat à la présidentielle pour les USA. Sa dernière apparition n’a pas été épargnée par les critiques, car il faut noter que le chanteur a offert une belle crise de larmes à tous les invités.

Moi devant le premier meeting Kanye West, ce gars a vraiment besoin d'aide. pic.twitter.com/U3aB7XCTNS — bouhinho (@dasilva_1994) July 20, 2020

Pourquoi Kanye West a-t-il craqué ?

Le mari de Kim Kardashian se trouvait en Caroline du Sud pour son meeting, il est censé commencer sa tournée pour son éventuelle candidature à la présidentielle. Il se trouvait alors à Charleston lorsqu’il s’est présenté avec un gilet pare-balles. Les personnes présentes au cours de ce meeting assez spécifique ont surtout retenu cette crise de larmes ainsi que ses propos notamment contre l’avortement.

Vêtu d’un gilet pare-balles, Kanye West a fondu en larmes lors de son premier meeting de campagne lorsqu’il a raconté en hurlant qu’il avait failli demander à Kim Kardashian d’avorter de leur fille, North West.#KanyeWest va mal.pic.twitter.com/rpubT5VkIO — Antoine Llorca (@antoinellorca) July 20, 2020

Kanye West avait donc un gilet avec le mot « sécurité », cette image a fait le tour du Web et certains n’ont pas forcément compris sa tenue .

Le rappeur a aussi offert un discours assez catastrophique si vous vous basez sur les critiques dévoilées dans la presse.

Les médias américains ont précisé qu’il y avait des mesures à respecter et surtout un formulaire à signer, il s’agissait d’une décharge concernant le coronavirus.

Kanye West a également pleuré ce dimanche, certains se demandent s’il a vraiment les épaules pour être le prochain président des États-Unis.

Kim Kardashian quand chaque fois que Kanye West parle en public : pic.twitter.com/eUmx17tXlv — 𝕿𝖍𝖊 𝕸𝖆𝖗𝖛𝖊𝖑𝖔𝖚𝖘🐾𝕮𝖆𝖙 😼 (@MonicaGellerrr) July 20, 2020

En effet, pourra-t-il réellement remplacer Donald Trump ? Kanye West a toutefois pleuré lors de son meeting lorsqu’il a évoqué l’avortement. En effet, il souhaitait que sa femme à savoir Kim Kardashian avorte alors qu’elle était enceinte de leur fille. Il a donc précisé qu’il avait failli la tuer à cause de cette prise de position. Il s’est aussi mis à pleurer lorsqu’il a évoqué ses parents, sa mère lui aurait sauvé la vie puisque son père voulait aussi l’avortement.

Kanye West crie lors de son meeting et pleure

Face à ses invités, Kanye West a crié qu’il avait failli tuer sa fille à cause de l’avortement, cela explique donc sa prise de position contre cet acte. Rapidement, sur les réseaux sociaux, des vidéos de sa prestation ont été relayées. Si certains internautes sont proches de son discours, d’autres n’ont pas hésité à le tacler. De plus, au vu de sa crise de larmes et de ses propos assez décousus, d’autres peuvent s’inquiéter concernant sa santé mentale. Dans tous les cas, les Américains s’inquiètent notamment si Kanye West est élu à la présidence des États-Unis.

Pour l’instant, il n’apparaît pas sur toutes les listes officielles notamment pour plusieurs états, mais il est présent dans l’Oklahoma. Si le rappeur a pu soutenir Donald Trump autrefois, ce n’est apparemment plus le cas. Des spécialistes ont également voulu étudier d’un peu plus près sa présence à cette présidentielle. En effet, selon des analyses rapportées par BFM TV, Kanye West pourrait avoir des conséquences sur l’élection puisqu’il pourrait par exemple porter préjudice au candidat Joe Biden. Toutefois, dans une interview accordée à Forbes, le rappeur avait affirmé que le fait de dire que le vote noir est démocrate est une forme de racisme et même de suprématie blanche.