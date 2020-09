Kanye West a encore posté des messages lunaires sur les réseaux !

Nous avions déjà dit que le rappeur serait bien inspiré de prendre un community manager. En effet, Kanye West est clairement en train de dérailler sur twitter. Il a passé son été à poster des messages plus délirants les uns que les autres. Et les pépites ne manquent pas. En effet, le musicien a expliqué qu’il était investi d’une mission divine pour se faire élire à la Maison Blanche. Pourquoi pas. Il a le droit de le voir comme cela et cela ne mange pas de pain. Par contre, certains de ses tweets sont plus gênants voire interpellent sur la santé mentale du musicien. En effet, l’artiste a publié des séries de tweets qui ont failli le mener au divorce. D’abord il a indiqué sur le réseau à l’oiseau bleu que sa femme le trompait avec un autre rappeur. Autant dire que la belle Kim a adoré le tweet. Et on ne peut que la comprendre. Mais ni elle, ni son prétendu amant n’ont commenté. Ils ont du se dire l’un comme l’autre que c’était encore une ânerie du génie fou. Il est vrai que la star a été diagnostiquée bipolaire.

Des tweets ahurissants durant tout l’été

Celui qui est l’un des rares milliardaires dans le monde des chanteurs, a un vrai souci de santé mentale. On a longtemps pensé que le problème de Kanye était juste un problème de melon, comme pas mal d’artistes, mais c’est un vrai souci de schizophrénie. Bref, Kanye n’est pas toujours tout seul dans sa tête. Mais il est vrai que la frontière entre le génie et la folie est mince. Et le rappeur est un artiste de génie, de très grand génie.

Kanye se sent persécuté

Le mari de Kim Kardashian s’en est aussi pris à sa belle-mère. Ainsi il a comparé Kris Jenner à Kim Jong-un, le dictateur de Corée du Nord. On a vu comparaison plus flatteuse. Ensuite, il s’est cru dans un escape game. Bref l’évolution des tweets du rappeur inquiète et surtout que ce qu’on pourrait considérer comme des périodes où le rappeur pourrait sembler moins stable se répètent et surtout se reproduisent à des intervalles de plus en plus rapprochées. Au mois d’août, Kanye avait fait allusion à des tentatives d’internement de la part de sa famille. Il semblerait en effet que Kim ait essayé de faire mettre son époux dans un service spécialisé pour qu’il puisse se reposer. On peut comprendre la position de Kim. Ils ont quatre enfants ensemble et elle n’a pas vraiment envie de se séparer du père de ses enfants. Elle a donc fini par emmener son mari en vacances, pour que le couple puisse se rapprocher à nouveau.

Kanye pense aujourd’hui être menacé

Le rappeur s’est aussi attaqué à l’industrie du disque. Il a déclaré qu’il voulait casser ses contrats avec ses deux maisons de disques. Il les a intégralement publiés en demandant aux avocats présent de les étudier. Pire, il a mis un de ses grammy dans la cuvette des toilettes et s’est filmé en train d’uriner dessus. Mais il semblerait que Kanye se sente menacé. En effet, il vient de twitter à l’attention de sa fille aînée. Le rappeur a écrit « Northy je vais en guerre et je mets ma vie en danger ». Fait-il allusion à son conflit avec les maisons de disques ? Sans doute. Il rajoute « Si jamais je suis tué, ne laisse pas les médias blancs te dire que je ne suis pas quelqu’un de bien » . Ok c’est Kanye West, par contre, il est bien plus inquiétant quand il dit « quand des personnes essayent de t’emmener hors de ma vie, sache juste que je t’aime ». Bien entendu ses fans sont inquiets et Kim sûrement encore plus.