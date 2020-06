Justin Bieber accusé d’agression sexuelle, il se défend en utilisant Selena Gomez

Justin Bieber se serait bien passé d’un nouveau scandale mais il n’y a pas échappé. En pleine ère post-#MeToo, les accusations de violences et agressions sexuelles sont prises très au sérieux. Lorsque deux femmes, coup sur coup, racontent avoir été agressées sexuellement par le chanteur canadien, le bad buzz a besoin de moins d’une seconde pour se lancer.

Des agressions qui remonteraient à 2014 et 2015

La première femme accuse Justin Bieber d’avoir abusé d’elle en mars 2014, alors que le chanteur était alors en couple avec Selena Gomez. Elle raconte qu’il l’a invité dans sa chambre d’hôtel après l’avoir rencontré dans un bar et qu’il a entamé une relation intime avec elle, et ce alors qu’elle n’était pas consentante.

La deuxième présumée victime raconte une histoire similaire puisqu’elle a également été invitée dans la chambre d’hôtel de Justin Bieber avec des amis, avant de se retrouver seule avec le chanteur. Elle lui aurait clairement dit, face à ses avances, qu’elle refusait de faire l’amour avant le mariage, mais Justin Bieber l’aurait pénétré malgré tout.

I believe Danielle, I am a victim of sexual assault by Justin Bieber too pic.twitter.com/AA0Y72xE1s — Kadi (@ItsnotKadi) June 21, 2020

Les fans du chanteur le défendent et trouvent des preuves

Sur Twitter, les fans se déchaînent. Ils soutiennent en masse le chanteur, essayant de trouver des preuves qui démontreraient que ces histoires ne sont que pure invention. Ils parviennent à trouver des photos montrant que Justin Bieber et Selena Gomez étaient ensemble dans la nuit du 9 au 10 mars et qu’il n’a donc pas pu avoir de relation sexuelle avec une autre personne cette nuit-là.

Si le chanteur peut compter sur le soutien de ses trop nombreux fans, beaucoup de comptes pointent du doigt le comportement de Justin Bieber et disent même que cela n’est en aucun étonnant, lui qui avait avoué avoir eu des comportements condamnables envers les femmes par le passé.

Selena Gomez, en marge de la sortie de sa chanson Lose You To Love Me, avait confié avoir été psychologiquement abusée par son ex petit-ami et qu’il lui avait fallu plusieurs année pour réellement comprendre par quoi elle était passée.

Les fans du chanteur demande à Selena Gomez d’intervenir

Rapidement, les fans de Justin Bieber tague Selena Gomez sur Twitter pour lui demander d’intervenir et de défendre son ex. Une demande qui a rendu fou les Selenators. En effet, les guerres entre fans font rage sur Twitter et ceux-ci n’hésitent pas à critiquer les autres chanteurs qu’ils ne soutiennent pas.

Beaucoup de fans de Justin Bieber n’hésitent pas à critiquer directement son ex, expliquant par exemple qu’elle ne doit sa notoriété qu’au chanteur canadien. Pire, ils sont nombreux à se moquer de sa maladie (Selena Gomez est atteint d’un lupus). Les fans de la chanteuse mettent en avant leur culot, et espère qu’elle ne prendra pas la parole publiquement. Ils regrettent que son nom soit associée à cette histoire (Selena Gomez est en Tendance Twitter depuis plusieurs jours).

Votre pote Justin Bieber si il met pas le prénom de Selena a chacun de ses tweets je crois il meurt…. — ‏ً (@loyalforsmg) June 22, 2020

Selena quand elle va se reveiller et voir que son ex parle d’elle sur une dizaine de tweet pic.twitter.com/qIu208fmQr — 〽️ (@manxpitzari) June 22, 2020

Justin Bieber se défend dans une série de Tweets

Après quelques heures sans réponse, Justin Bieber a finalement décidé de contrer ses attaques, non pas par le biais d’un communiqué de presse mais directement sur Twitter.

Il commence par dire qu’il ne fait habituellement pas attention à ce genre de rumeurs qui pullulent sur Internet. Or, les violences sexuelles sont condamnables et il se refuse d’y être associé. Il a donc décidé, dans une série de Tweet, de prouver qu’il était innocent.

Le chanteur se concentre en réalité uniquement sur la nuit du 9 au 10 mars 2014. Grâce à des articles publiées ces jours-ci et des photographies, il montre qu’il n’était pas présent à l’hôtel comme l’indique la présumée victime, mais qu’il se trouvait dans un appartement avec Selena Gomez et des amis. Il explique qu’il devait répondre et prouver car on doit prendre au sérieux ce genre de rumeur dans le cas où elle pourrait être véridique.

This article from 2014 talks about Selena being there with me. https://t.co/Jr2AE0brY2 — Justin Bieber (@justinbieber) June 22, 2020

Every claim of sexual abuse should be taken very seriously and this is why my response was needed. However this story is factually impossible and that is why I will be working with twitter and authorities to take legal action. — Justin Bieber (@justinbieber) June 22, 2020

De leur côté, les fans de Selena Gomez regrettent que son nom soit une nouvelle fois associée à son ex, mais le chanteur avait vraisemblablement besoin d’elle pour assurer sa défense, puisqu’ils étaient en couple en 2014. En revanche, Justin Bieber ne réagit pas à la deuxième histoire, qui avait fait un peu moins parler sur Twitter.

Alors, le bad buzz est-il derrière Justin ? Les deux chanteurs sont en tout cas toujours en Tendance sur Twitter à l’heure actuelle. Les fans de Selena Gomez espère qu’elle ne répondra pas publiquement car elle se mettrait (peu importe sa position) dans une mauvaise posture.