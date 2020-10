Jurassic World : Omar Sy fait de nouveau parti du casting pour le troisième et dernier opus de la saga

La saga Jurassic Park est revenu sur le devant de la scène en 2015 avec Jurassic World. Le réalisateur Colin Trevorrow a réalisé le fantasme de nombreux fans : voir le célèbre parc être enfin ouvert ! Désormais, le public côtoie enfin les dinosaures et, évidemment, cela ne se passera pas comme prévu. Le premier volet de cette nouvelle trilogie a rapporté plus de 1,6 milliards de recette au box-office mondial, signe que les spectateurs attendaient ce renouveau avec impatience.

Le deuxième volet, réalisé par J.A Bayona, considéré comme le digne héritier de Steven Spielberg depuis The Impossible et Quelques minutes après minuit, a réussi à imposer son empreinte sur la franchise. Et pour la première fois, il nous a montré des dinosaures en dehors de leurs îles et annonçait un dernier chapitre épique : ce qui nous attend, c’est un monde où les hommes et les dinosaures vivent ensemble ! Et croyez-nous, nous sommes mal barrés.

Omar Sy et son aventure américaine

Après le succès d’Intouchables, l’un des films français les plus vus au cinéma, Omar Sy a franchi une nouvelle étape dans sa carrière. Tenté par les sirènes hollywoodiennes, il a accepté de tenir un petit rôle dans X-men Days of Future Past. Il a vraisemblablement convaincu les producteurs américains, sans doute séduit par son charme français. Et après un blockbuster à plusieurs millions de dollars, l’acteur a enchaîné avec… un autre blockbuster à plusieurs millions de dollars. C’est en tant qu’acolyte de Chris Patt que nous avons retrouvé Omar Sy, lui qui tient un second rôle dans Jurassic World, le film qui marque le grand retour à l’écran de la saga initiée par Steven Spielberg en 1993.

Omar Sy de retour en 2021 !

Le personnage d’Omar Sy tenait un petit rôle dans Jurassic World. Il s’occupait aux côtés de celui de Chris Pratt de dresser les vélociraptors. Une décision narrative qui a intrigué les téléspectateurs, mais qui a été habilement prolongée dans la suite, dans laquelle Omar Sy n’apparaissait pas. On se demandait si son rôle avait été totalement sacrifié. Bonne nouvelle, nous apprenons aujourd’hui que le comédien français sera bien de retour dans la franchise. En effet, la production a dévoilé la première affiche du film, et nous pouvons voir le nom d’Omar Sy apparaître !

C’est un bel élan dans la carrière du comédien puisque son nom apparaît aux côtés d’acteurs mondialement célèbres. La mauvaise nouvelle en revanche, c’est que le film ne sortira pas au cinéma en juin 2021 comme prévu… mais en juin 2022. La production a sans doute été perturbée par la crise de coronavirus. De plus, rien n’est encore assuré que toutes les salles de cinéma auront rouvertes leurs portes l’année prochaine. Jurassic World – Le monde d’après met donc toutes les chances de son côté pour être un succès mondial.

La date de sortie du film 'Jurassic World: Dominion' est repoussée au 10 juin 2022.🦕 pic.twitter.com/9W4QXkmUI9 — Infos Séries (@SeriesUpdateFR) October 6, 2020

Un casting 4 étoiles pour ce nouveau film

Le dernier chapitre de la saga réalise un vrai rêve pour les fans : faire revenir les anciens comédiens. Les nouveaux héros de la franchise, Chris Pratt et Bryce Dallas Howard seront rejoints par les anciens, Sam Neil, Laura Dern et Jeff Goldblum. Et le réalisateur l’assure, tous ces acteurs ne feront pas de la figuration : ils auront un vrai rôle important pour l’histoire. La première affiche joue la carte de la nostalgie avec un visuel qui rappelle énormément celui de la toute première affiche de la saga. On attend donc avec impatience de voir ces nouvelles aventures, en espérant découvrir bientôt une première bande annonce qui nous en apprendra plus sur l’histoire.

Pour les plus impatients, sachez qu’un court métrage qui donne le ton a été dévoilé sur Youtube. On y découvre deux familles qui font du camping se retrouver nez-à-nez avec de terrifiants dinosaures. On a hâte de voir Omar Sy se frotter à nouveau à ces antagonistes de choix qu’on devrait donc retrouver pour une ultime fois. A moins que le succès soit au rendez-vous et que les producteurs en décident autrement. Seul l’avenir nous le dira.