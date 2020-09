Julien Doré : découvrez son changement de vie radical !

Julien Doré : un cinquième album dans les bacs…et une nouvelle vie !

A l’occasion de la sortie de son dernier album “aimé” pour le 4 septembre prochain, Julien Doré est présent dans les médias français pour en faire la promotion. On a pu le voir ainsi dans Quotidien hier aux côtés de Yann Barthès et Valérie Lemercier (présente quant à elle pour présenter son prochain film dédié à la chanteuse Céline Dion), mais on a pu également lire une interview très intéressante du chanteur dans les colonnes du magazine Paris Match.

En effet, alors que le chanteur est d’habitude par nature plutôt réservé avec la presse people, il a accordé un entretien étonnant au magazine reconnu. Le chanteur de “La fièvre” est revenu dans ce long entretien sur les raisons de ce cinquième album et de ces thématiques, et plus précisément le réchauffement climatique que subit la planète. Il revient également sur les derniers malheurs qu’il a vécu récemment, en évoquant par exemple la disparition tragique du chanteur français Christophe qui n’a “aucun sens” pour lui. Au niveau du tracklisting, on retrouvera le chanteur dans 11 titres dont un featuring avec Clara Luciani, l’interprète de la chanson « On ne meurt pas d’amour ».

Il faut dire que ce nouvel album est particulièrement attendu par les fans du chanteur de “Coco Câline” : ce dernier n’a pas fait d’apparition sur scène depuis 2017. Les fans sont depuis en haleine sur la moindre information concernant le chanteur, même la plus minime. En mars dernier, par exemple, il avait partagé un bouleversant témoignage concernant le travail des caissiers et des caissières dans les supermarchés, qui permettaient à des millions de français de vivre le confinement sereinement, alors qu’il s’agit même d’une période difficile vécue par tous les français.

Mais ce nouvel album est également l’occasion pour Julien Doré de passer un nouveau cap dans sa vie… En effet, dans l’interview qu’il accorde à Paris Match, il explique les raisons de son absence de 3 ans dans sa carrière et dans sa vie médiatique…

Julien Doré : sa vie est complètement chamboulée depuis deux ans !

Cela fait donc deux ans que Julien Doré a vu sa vie changer du tout au tout, il y a de cela deux ans. Un changement de vie important “pour sa vie d’homme”, comme il l’explique. Mais connait-il une nouvelle vie de couple ? Ou a-t-il fait un choix radical géographique ? Et bien le chanteur Julien a effectivement changé de lieu de vie. Mais contrairement à d’autres personnalités françaises qui ont décidé de bouder la France (et parfois pour des raisons très clairement financières), ce n’est pas le cas de ce dernier. Il raconte en effet qu’il a enfin quitté Paris, ce qui lui a permis de “changer de vie” comme il le raconte en interview.

Bien que les Cévennes soient souvent mentionnées sur ses réseaux sociaux, on ignore en revanche où le chanteur a décidé de s’installer avec ses proches, préférant probablement rester dans l’intimité pour ne pas être interrompu par certains fans qui peuvent parfois se révéler bien trop envahissant. Le chanteur va-t-il dévoiler des indices sur sa nouvelle localisation et sa nouvelle vie dans son album “Aimée” ?

Nul ne saurait le dire, mais étant donnée les préoccupations du chanteur (et notamment l’état critique de la planète), on imagine que Julien Doré a probablement fait le choix de se rapprocher de la nature avec peut-être un retour à la campagne, bien plus propice à la vie de famille comme le pensent certains parisiens.