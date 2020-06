Julie Gayet : ce très beau rêve qu’elle n’a pas pu concrétiser

Elle a de nombreux films à son actif, Julie Gayet est donc une comédienne accomplie et elle a pu enthousiasmer de nombreux Français. Elle est également connue pour être une productrice et une réalisatrice de talent. Pourtant, c’est un autre projet qui aurait pu voir le jour et nous n’aurions donc pas connu cette actrice dans ce domaine. C’est dans une interview accordée à Madame Figaro qu’elle a pu évoquer ce rêve qui lui tenait à coeur, elle aurait alors aimé le concrétiser.

Julie Gayet avait une réelle passion pour la musique

Nous aurions pu finalement connaître Julie Gayet comme une chanteuse à talent au même titre que d’autres noms de la chanson française. En effet, elle a une formation pour le chant lyrique et ce ne fut pas un loisir classique, mais bien une passion. En effet, jusqu’à 20 ans et dès ses 8 ans, Julie Gayet suivait des cours très régulièrement, mais si elle se destinait à une carrière dans la musique, elle a été contrainte de mettre de côté son rêve.

Julie Gayet raconte que sa voix avait déraillé au cours d’une interprétation notamment à cause de l’émotion .

. Elle ne pouvait donc pas partager une telle émotion et chanter en même temps, le domaine de la chanson n’était pas forcément compatible.

Elle voulait toutefois embrasser à nouveau cette émotion décrite comme sublime qui pouvait l’envelopper.

C’est alors assez naturellement que Julie Gayet a décidé de se lancer dans le théâtre.

Julie Gayet a été contrainte de mettre un terme à son rêve et elle a embrassé pleinement une carrière de comédienne. Il aurait été intéressant de la découvrir dans un film où elle aurait pu chanter, car à ma connaissance, je ne crois pas qu’elle ait participé à une telle production. Julie Gayet a donc précisé dans cet entretien qu’elle ne chantait plus.

Julie Gayet s’inspire de son premier amour pour la comédie

Elle reconnaît au cours de cet entretien que le chant est toujours une vraie passion même si elle a été contrainte de mettre de côté son premier amour. Elle possède tout de même un second amour à savoir le jeu d’actrice et elle continue de chanter sous sa douche. Par contre, nous avons pu apprendre au cours de cette interview qu’elle tentait de trouver la voix du personnage avant de l’incarner à l’écran. Finalement, la musique pourrait l’aider pour obtenir cette subtilité si importante afin d’incarner sur le petit écran ou dans un long-métrage un personnage en mesure de marquer les spectateurs.

Julie Gayet pourra peut-être un jour partager ses talents pour la chanson, il serait également intéressant de la découvrir dans un film, elle pourrait alors mêler ses deux amours pour le plus grand bonheur des fans de cinéma et de musique. L’actrice a toutefois de nombreux projets puisqu’elle veut mettre en avant des métiers inconnus dans le monde du cinéma. Lorsque nous découvrons un film à l’écran, nous sommes assez loin d’imaginer que de nombreux postes ont été nécessaires pour que cette production puisse voir le jour. De ce fait, Julie Gayet veut les faire découvrir au monde entier.

De plus, cette maman de deux enfants souhaite aussi défendre les droits d’auteur. Si vous cherchez quelques films dans lesquels elle a pu jouer, vous pourrez découvrir Mon meilleur ami, Clara et moi ou encore Un baiser s’il vous plaît ainsi que Quai d’Orsay.