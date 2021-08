Joshua Jackson : il en a marre des réactions de ceux qui critiquent la demande en mariage de sa compagne et le fait savoir !

En décembre dernier, Joshua Jackson se faisait demander en mariage par sa compagne. Un moment exceptionnel que l’acteur réalisateur n’a pas manqué de partager avec sa communauté. Cependant, loin de ses attentes, plusieurs détracteurs ont porté de sévères critiques envers le geste de sa compagne. Joshua Jackson a dû prendre les devants cette fois pour les mettre à leur place. On vous en dit plus dans la suite.

Joshua Jackson revient sur les faits qui ont valu des critiques cinglantes à sa compagne

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Joshua Jackson (@vancityjax)

Il y a un mois, l’homme qui a interprété Pacey dans Dawson’s Creek avait partagé la demande en mariage de sa compagne. Il s’agit bien entendu de la comédienne Jodie Turner-Smith. La jeune dame avait pris son courage pour demander Joshua Jackson en mariage. Les faits se déroulaient alors que le couple était en pleines vacances de Nouvel An au Nicaragua.

Lors d’une récente interview de Joshua Jackson au micro du Refinery29, il a choisi de revenir sur l’anecdote. L’homme était visiblement décidé à faire comprendre la façon dont les choses se sont réellement passées. C’était l’occasion pour lui de souligner les retombées de sa confession.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Jodie Turner-Smith (@jodiesmith)

En effet, Joshua Jackson a révélé que certains internautes ont exprimé leur mal être concernant l’initiative de Jodie. Pour beaucoup, l’actrice de Neon Demon aurait dû laisser ce rôle à Joshua Jackson. C’est ce qui a valu à la jeune dame de violentes attaques sur les réseaux sociaux.

La mise au point de Joshua Jackson

Au cours de l’entretien, Joshua Jackson a donné plus d’éclaircissement sur ce qui s’est réellement passé. Il a ainsi expliqué qu’il n’avait pas tout dit dans l’interview et qu’il avait en retour posé une condition.

Selon les propos de l’acteur et réalisateur, il a fait accepter à sa femme de le laisser la demander en mariage. « Oui, ma femme m’a demandé en mariage, et oui j’ai dit oui. Mais ce que je n’ai pas dit dans l’interview c’est que j’ai posé une condition, parce que je suis de la vieille école, je lui aie dit c’est un oui, mais tu dois me donner l’opportunité de te le demander ».

Selon Joshua Jackson, sa compagne a un père biologique ainsi qu’un beau-père. Ce dernier est d’ailleurs celui qui l’a vu grandir. Joshua a donc précisé dans son dernier entretien qu’il avait exigé une petite contribution. Sa compagne devrait donc lui offrir le plaisir de le laisser demander sa main à ces deux hommes. Loin d’en avoir fini, l’acteur est même allé plus loin selon ses dires, expliquant qu’il souhaitait même faire sa demande à genoux.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Joshua Jackson (@vancityjax)

Les tonnes d’insultes qui visaient sa femme n’ont pas ravi Joshua Jackson qui a pris le soin de s’adresser à ses harceleurs. En plus d’avoir traité ces derniers de ‘’racistes et misogynes’’, il leur a conseillé de ne plus l’ouvrir. « À tous ceux qui paniquent parce qu’une femme prend son destin en main, fermez vos gueules » a-t-il laissé entendre.

Joshua Jackson était très atteint par les réactions et commentaires visant la mère de sa fille Janie. Pour finir, l’acteur a rendu hommage à celle qui, selon lui, traverse cette épreuve avec calme et grâce. Cependant, il ne souhaite pas que sa compagne enfile une armure chaque matin afin de survivre.