Johnny Hallyday : Voici des énormes révélations sur ses dernières vacances d’été !

Manu Lanvin et Johnny Hallyday se sont connus à Saint-Barthélemy en 2015.

Devenus très proches, ils se voyaient régulièrement lors des vacances estivales. Aujourd’hui, le musicien fait des révélations gênantes sur le quotidien du rockeur quelques jours avant sa mort…

Sur place, il rencontre en 2015 Manu Lanvin, auteur-compositeur-interprète et fils du célèbre acteur Gérard Lanvin.

Comme vous le savez sans doute, Johnny Hallyday alimente toujours autant les médias même plusieurs années après son décès. Son épouse à savoir Laeticia a même pris la parole dans un magazine pour raconter sa vérité au même titre que Laura Smet, sa fille qui a taclé son ancienne belle-mère face à l’héritage. Si vous souhaitez apprendre certaines choses sur Johnny Hallyday, il suffit de lire la presse people puisque les découvertes sont souvent nombreuses au fil des semaines. Sa femme Laeticia a même évoqué sa nouvelle relation dans les médias tout en partageant son bonheur d’avoir trouvé un accord.

Les deux musiciens se sont rapidement liés d’amitié, et ont partagé de beaux moments ensemble.

Malheureusement, certains de ses souvenirs sont quelque peu entachés à cause de situations gênantes que vivait le rockeur lors de son dernier été sur l’île paradisiaque…

Johnny Hallyday : son amour pour Saint Barthelemy !

Depuis 2008, Johnny et Laeticia Hallyday sont tombés totalement sous le charme de l’île des Antilles. C’est lorsque le couple a adopté Jade qu’ils ont décidé de construire une sublime villa sur les hauteurs de l’île, dans le quartier de Marigot.

Les Hallyday venaient régulièrement se ressourcer et se reposer en famille dans leur petit coin de paradis. Sur place, Johnny et Laeticia ont goûté à tous les plaisirs simples de la vie : balades en bateau, promenades sur la plage, moments en famille et entre amis…

L’attachement de Johnny Hallyday à son jardin d’Eden était tel qu’il a choisi l’île comme dernière demeure. En effet, après ses obsèques qui se sont déroulés à Paris, Johnny Hallyday a été inhumé au cimetière de Lorient, un lieu paisible où le rockeur repose ainsi au calme, avec une vue sur l’océan.

C’est d’ailleurs lors d’un de ces fameux étés que Manu Lanvin, le chanteur de blues, a fait connaissance avec l’interprète de Que je t’aime. Tous deux passionnés par la musique, ils ont passé de nombreuses soirées ensemble, à refaire le monde.

C’est avec une tendre nostalgie que Manu Lanvin s’est remémoré ces instants lors d’une interview avec Le Figaro.