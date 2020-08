Johnny Hallyday « pas épanoui » à cause de Laeticia Hallyday ? Jean-Baptiste Guégan se lâche !

Le 5 décembre 2017, Johnny Hallyday est décédé après s’être battu pendant plusieurs années contre le cancer. Le chanteur a laissé derrière lui ses deux filles : Jade et Joy ainsi que sa femme, Laeticia Hallyday.

Depuis son décès, la famille Hallyday se retrouve au cœur de nombreux conflits. Laura Smet et David Hallyday ont été plusieurs fois au tribunal pour avoir un droit de regard sur l’héritage du chanteur. Et pour cause, c’est Laeticia qui a perçu une grosse partie de ses biens et cela ne plaît pas aux proches du chanteur.

Cela fait plus de deux ans que Johnny Hallyday est mort mais ses fans sont encore très tristes. Jean-Baptiste Guégan est l’un des plus grands fans du rockeur et il est surtout son sosie vocal. D’ailleurs, cela fait plusieurs années qu’il rencontre un gros succès.

Jean-Baptiste Guégan tacle Laeticia Hallyday

L’homme de 37 ans a participé à la saison 13 de La France a un incroyable talent et c’est de cette manière qu’il s’est fait connaître de tous. Depuis, il a sorti un album, Puisque c’est écrit, avec Michel Mallory, le parolier de Johnny.

Johnny Hallyday a toujours été son modèle mais il semble vouloir aujourd’hui s’éloigner de lui. D’ailleurs, dans les colonnes de Paris Match, Jean-Baptiste Guégan a fait quelques révélations surprenantes sur son idole.

« Depuis Marie, il n’avait plus eu de tubes, il ne devait pas s’épanouir dans ses derniers albums, qui ne valent pas ceux de Michel Berger, de Jean-Jacques Goldman ou Insolitudes, que Michel (Mallory, NdR) lui a écrit. » a t-il confié.

Jean-Baptiste Guégan a lancé une pique envers Laeticia Hallyday car c’est elle qui s’occupait de la carrière du Taulier ces dernières années. Il ne semble donc pas la porter dans son cœur et il ne s’en cache pas. « On ne me change pas, je suis comme je suis et je le resterai »

De nombreux conflits avec Jean-Baptiste Guégan

Laeticia Hallyday n’a pas réagi aux propos de Jean-Baptiste Guégan mais on se doute que cela ne va pas lui faire plaisir. Ces derniers mois, la maman de Jade a vécu de nombreuses déceptions et certains de ses proches l’ont trahie. Elle doit donc faire face à une nouvelle attaque et son image est encore ternie.

Néanmoins, Laeticia Hallyday a déjà eu affaire plusieurs fois à Jean-Baptiste Guégan. En effet, elle s’était opposée à son projet musical pour rendre hommage au Taulier car elle voulait préserver l’image de son mari.

D’ailleurs, Laeticia était prête à saisir la justice et cela avait engendré quelques tensions entre eux deux. Elle était même quelque peu agacée par le succès de Jean-Baptiste Guégan.

Un second album en préparation

De son côté, Jean-Baptiste Guégan prépare son second album qui va se nommer Rester le même. Avec ce nouveau disque, le sosie vocal de Johnny espère bien se démarquer de son idole et il semble même tout faire pour s’éloigner de lui. « Je n’ai rien à voir avec Johnny » avait-il partagé dans 50 Minutes Inside.

Des paroles blessantes qui avaient dû choquer Laeticia en juin dernier dans l’émission…