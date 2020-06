Johnny Hallyday : le vibrant hommage de Jean-Luc Reichmann pour son anniversaire sur les réseaux sociaux !

En ce lundi 15 juin, on peut dire que c’est le moral n’est pas des plus joyeux pour tout le monde. En effet, Johnny Hallyday, le chanteur monumental qui est toujours dans le coeur des français pendant encore longtemps, aurait fêté aujourd’hui même ses 77 ans. Mais bien malheureusement, la maladie l’aura emporté depuis déjà plusieurs mois, et cela aura d’ailleurs été le fruit de nombreux débats dans la famille de ce dernier qui s’est déchiré à cause de son héritage…

Mais pour autant, personne ne l’a oublié, à commencer par l’animateur des 12 Coups de Midi Jean-Luc Reichmann. En effet, ce dernier a publié il y a tout juste quelques heures un vibrant hommage au rockeur préféré des français sur le réseau social Instagram. Dans sa publication, on peut donc voir le chanteur Johnny Hallyday dans une photo en noir et blanc où il ferme les yeux. Alors qu’il apparaît complètement apaisé sur ce cliché, on comprend bien que désormais il ne souffre plus.

Jean-Luc Reichmann vit d’ailleurs une semaine toute particulière, puisque depuis vendredi dernier, un évènement s’est produit dans son émission des 12 Coups de Midi… En effet, Christian Quesada était jusque là inégalé dans la compétition acharnée de cette émission phare de TF1. Mais cela était sans compter sur la participation du candidat Eric, qui rafle absolument tout sur son passage, à commencer par les victoires ! Ce dernier, qui va bientôt peut être accumuler le million d’euros de récompenses dans les 12 Coups de Midi, pourrait d’ailleurs selon certaines sources être éliminé vendredi prochain.

Nous devrions donc bientôt avoir la réponse à ce sujet… Quoi qu’il arrive, il devrait repartir des 12 Coups de Midi avec une très belle somme en poche et donc très heureux… ce qui n’est probablement pas le cas de Laeticia Hallyday aujourd’hui, qui doit sans doute se remémorer des plus beaux moments passés avec son mari Johnny Hallyday.

Laeticia Hallyday : garde-t-elle le moral aujourd’hui en cette journée si particulière pour elle et ses enfants ?

On imagine que cet hommage fera plaisir à Laeticia Hallyday mais également à ses filles Jade et Joy, qui se retrouvent aujourd’hui sans leur père et qui doivent pourtant continuer à vivre au quotidien sans lui. Cette journée doit être très difficile à vivre pour Laeticia Hallyday et ses filles, bien qu’elles essayent de garder le moral malgré toutes les épreuves de la vie. En effet, malgré le fait qu’elle soit la femme du chanteur très populaire Johnny Hallyday, son quotidien et celui de ses amis n’est pas toujours facile à vivre. On a pu la voir par exemple ce week-end apporter une touche d’espoir très émouvante à la femme de l’acteur Nick Cordero, qui est actuellement en train de souffrir.

Bien heureusement, elle peut compter sur le soutien de ses fans. En effet, sur Instagram, on ne compte plus le nombre de messages de personnalités publiques mais également anonymes qui ont souhaité fêter l’anniversaire de Johnny Hallyday qui aurait eu 77 ans aujourd’hui. Des séquences très émouvantes que l’on peut voir aujourd’hui sur la story Instagram de Laeticia Hallyday. On se doute bien qu’il n’est pas facile pour elle de recevoir ces nombreux messages de soutien, et qu’elle aurait bien sûr préféré que cela soit Johnny Hallyday lui même qui les reçoive et les partage sur Instagram, mais la vie en a bien malheureusement décidé autrement.

#JohnnyHallyday Pensée aujourd'hui pour Johnny Hallyday. Éternel RockAndRoll Man qui manque tellement… pic.twitter.com/ypAKKm8aWW — rockandblues (@ROCKANDBLUES3) June 15, 2020

En attendant, on ne peut que saluer la mémoire du chanteur défunt et se rappeler de ses plus belles chansons que des millions de français écoutent encore chaque jour. En effet, les fans de la star sont toujours aussi mobilisés et n’hésitent pas à montrer leur fidélité à la star en publiant régulièrement ses chansons sur les réseaux sociaux, et encore plus aujourd’hui, alors que le chanteur aurait eu 77 ans tout juste…