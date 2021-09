Johnny Hallyday : Le concert hommage en l’honneur du défunt chanteur au cœur d’un scandale financier… Plusieurs proches du taulier seront absents !

Alors qu’un concert se prépare en l’honneur de Johnny Hallyday, on apprend que les aînés du défunt artiste ne seront pas de la partie. Laura Smet et David Hallyday ont en effet décliné l’invitation. D’après Bernard Montiel, ce ne serait pas les seules personnes proches du rockeur qui seraient absentes.

Bernard Montiel confirme l’absence de Laura et David

« Laura et David ont refusé » #TPMP — TPMP (@TPMP) September 7, 2021

Il a été prévu pour ce 14 septembre 2021, un concert événement en l’honneur de Johnny Hallyday. Pour l’occasion, plusieurs célébrités ont été conviées, et les fans du défunt artiste seront réunis en mémoire de leur idole. L’évènement se déroulera à l’AccorHotels Arena, à Paris. Cependant, on apprend qu’il y aura des absences, et pas des moindres.

Invités à participer à cet évènement, Laura Smet et David Hallyday ont refusé d’y participer. Cela a été confirmé par Bernard Montiel, ce lundi 6 septembre 2021 dans l’émission Touche pas à mon poste. Le chroniqueur, qui est aussi proche de la famille, a expliqué que les 2 enfants aînés de Johnny Hallyday avaient bel et bien été invités. D’ailleurs, David a été sollicité pour chanter en l’honneur de son défunt père. Il est apparu que tous 2 ont décliné l’invitation de façon officielle.

🔵 EXCLUSIF | Une grande journée d’hommage à Johnny Hallyday est prévue le 14 septembre. Au programme : • une esplanade en son nom et une oeuvre d’art inaugurées à Paris

• un grand concert symphonique à l’Accor Arena devant 10 000 fans ➡️ https://t.co/Jj0xwwx7ID pic.twitter.com/6DljCtLFYQ — Le Parisien (@le_Parisien) June 1, 2021

Le plateau de TPMP a été étonné de ce refus de participation. Aussi, l’animateur de l’émission Cyril Hanouna a demandé les raisons de ces refus. A la question de savoir si c’est parce que c’est Laeticia Hallyday qui organise le concert auquel ces derniers ne veulent pas participer, on a eu la réponse. L’ancien animateur de vidéo gag a répliqué que Laetitia ne s’occupait pas de l’organisation. Cette dernière serait actuellement à Los Angeles, et ne s’occuperait pas de l’évènement, pas dans les détails en tout cas.

Un scandale financier autour du concert évènement en l’honneur de Johnny Hallyday ?

En dehors des enfants du feu Johnny Hallyday, on apprend que d’autres célébrités ont également décliné l’invitation de participer à l’évènement. Ce sera le cas de Pascal Obispo aussi, car d’après Bernard Montiel, « Il trouvait que tout ce qui se passait autour n’était pas clair ». A ce propos, il est question des gains qui découlent de ce concert-évènement. Ces derniers devraient être reversés à des associations dont on ne saurait rien pour le moment. Autre personnalité qui ne sera pas là, il s’agit du célèbre chanteur et meilleur ami de feu Johnny Hallyday, Eddy Mitchell. En effet, le parrain de Laura Smet ne sera pas là également.

« Laura et David ont refusé » Plusieurs proches de Johnny Hallyday n’assisteront pas au concert hommage du chanteur. Les explications de @bernard_montiel dans #TPMP. pic.twitter.com/h42RVlTtPh — TPMP (@TPMP) September 6, 2021

Cette absence serait également liée à des questions d’argent, d’après le chroniqueur de TPMP Kévin Vatant. Il semblerait qu’il y ait des désaccords avec la production de l’événement. D’après Benjamin Castaldi, les places du concert sont payantes. Il avait été décidé au début que tous les gains iraient à une association. Finalement les artistes ont découvert que c’est plutôt une partie des gains qui ira à l’association.

Du coup, ils ont réclamé des cachets, ce qui a été refusé. En plus de cela, il y a également l’histoire de famille compliquée, qui fait que David Hallyday ne sera pas là, d’après Kévin Vatant.