Johnny Depp : une nouvelle petite amie ?

Après une bataille judiciaire avec son ex, Amber Heard, Johnny Depp est dans l’attente de la décision du juge chargé de son dossier. Après être allé passer quelques temps chez son ami Keith Richards, pour se rebooster avant la rentrée. Il est vrai que celle-ci sera chargée pour la star. De plus, l’ex de Vanessa Paradis est en train de fourbir ses armes puisque la seconde manche de la procédure contre Amber Heard se déroulera aux Etats-Unis en janvier. En effet, Amber ne s’était pas contentée de faire une mauvaise réputation à l’interprète de Jack Sparrow en Angleterre. Elle l’a aussi délibérément sali aux USA. Et l’acteur a prévu de lui demander des comptes. Même si pour le moment on ignore quelle décision le juge anglais va prendre, il est clair que l’américaine n’en est pas sortie grandie.

La bataille avec Amber Heard n’est toujours pas terminée

Loin de là. En effet, il ne faut pas oublier que l’actrice américaine a essayé par tous les moyens de faire passer son ex-conjoint pour un homme violent. Et elle avait réussi son coup. En effet, The Sun, un tabloïd anglais avait présenté l’acteur comme un batteur de femmes. Dans une tribune du New Yorker, Amber s’était présentée comme une survivante de violences conjugales. Bref son ex-femme a tenté par tout les moyens de le discréditer dans le monde entier. D’ailleurs Vanessa Paradis avait volé au secours du père de ses enfants. Elle avait produit un témoignage devant la justice anglaise et avait fait savoir qu’elle se rendrait personnellement à la cour pour témoigner, le cas échéant. La justice avait finalement décidé de ne pas convoquer la française, en raison des mesures sanitaires. En fait, les débats menés devant la cour de justice de Londres ont donné une image bien plus sombre de « l’innocente victime » que prétendait être Amber. La jeune femme semble avoir deux visages. La décision sera rendue en fin de mois en principe. Mais il semblerait que le ciel s’éclaircisse à nouveau pour la star américaine. Il semblerait que le beau Johnny ait retrouvé l’amour. Il serait depuis quelques mois en couple avec une influenceuse et star de télé-réalité.

L’acteur serait en couple avec une actrice allemande vivant à Londres

Sophie Hermann est une illustre inconnue en France, mais tel n’est pas le cas en Angleterre où l’allemande jouit d’une très grande popularité. En effet, Sophie a rejoint la série de télé-réalité anglaise « made in Chelsea » qui a fait sa célébrité outre-manche. Il se dit que la jeune femme, âgée de 33 ans aurait noté son numéro de téléphone et l’aurait glissé entre les cordes de la guitare de Johnny. Le geste aurait séduit la star qui depuis passerait beaucoup de temps au téléphone avec la belle. On ignore par contre si le couple a souvent eu l’occasion de se voir. Toujours est-il que la belle Sophie a une très belle aura dans la presse anglaise.

Une jeune femme pleine de qualités

Selon le magazine Grazia UK, la jeune femme serait impertinente, drôle et spirituelle. La responsable de casting de « Made in Chelsea » ne manque pas non plus d’éloges sur la jeune femme qu’elle qualifie de « belle, assurée et élégante ». Et visiblement peu bavarde, puisque la jeune femme n’a pas souhaité faire de commentaire sur sa relation réelle ou supposée avec la star américaine. On ne peut que souhaiter à Johnny d’avoir enfin retrouvé l’amour avec une jeune femme classe et élégante. Cela le changera des horreurs qui ont été déballées à Londres lors du procès-fleuve qui l’a opposé à son ex-femme. En effet, au vu des torrents de boue qui ont été déversées devant le tribunal, la belle Amber manquait d’élégance.