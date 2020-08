Johnny Depp se confine dans une cave avec des bougies : sa vidéo Instagram inquiétante

Après Jennifer Anniston ou encore le Prince Harry et Meghan Markle, c’est au tour de Johnny Depp d’ouvrir un compte Instagram pour communiquer avec ses fans durant le confinement.

Une arrivée particulièrement remarquée sur les réseaux sociaux, puisque l’acteur est déjà suivi par un grand nombre de followers. Il faut dire que la première vidéo publiée sur son compte, dans laquelle il explique pourquoi il a décidé d’ouvrir un compte Instagram, est pour le moins étrange !

Décidément, durant ce confinement, la planète people est plus que jamais connectée avec ses fans ! Les stars, qui comme tout un chacun, s’ennuient fermement chez elles, ont plus que jamais à coeur de divertir leurs fans tout en faisant passer le temps, qui avouons-le paraît parfois bien long.

Tandis que Céline Dion a adressé un message émouvant aux « héros » du Covid-19, Johnny Depp a pour sa part décidé de se lancer (enfin) sur Instagram ! Et sans grande surprise, ce lancement est déjà un franc succès, puisque l’acteur a déjà atteint plus de 723 000 abonnés en seulement quatre heures ! À 56 ans, Johnny Depp est donc plus que jamais motivé à partager des moments intimes avec ses followers, comme le prouve sa toute première vidéo Instagram dans laquelle il explique sa décision de se lancer sur les réseaux sociaux.

« Je n’ai jamais rien fait de ce genre avant, je ne pense pas avoir jamais trouvé de raison particulière de le faire jusqu’à maintenant, explique la star de Pirates des Caraïbes qui se film entouré de bougies, dans une cave. Il est temps d’ouvrir un dialogue, alors que la menace de cet ennemi invisible a déjà causé des tragédies et de multiples dommages sur la vie des gens. »

Dans sa vidéo Instagram, l’ex-mari de Vanessa Paradis, en proie à des accusations de violence de la part de son ancienne compagne Amber Heard, déplore les conséquences désastreuses de cette « affreuse pandémie mondiale » causée par le coronavirus. Johnny Depp, pourtant accusé de violences domestiques par son ex, l’actrice Amber Heard, déplore aussi dans sa vidéo la montée de la maltraitance dans les foyers ainsi que la hausse du chômage, causées par le confinement obligatoire.

Voir cette publication sur Instagram Collaboration with my dear friend @jeffbeckofficial . Link in Bio Une publication partagée par Johnny Depp (@johnnydepp) le 16 Avril 2020 à 11 :05 PDT

Pour finir, le père de Lily-Rose et Jack Depp invite ses fans à se montrer raisonnables, c’est-à-dire à rester confinés chez eux par mesure de sécurité et à prendre soin les uns des autres. Dans cette séquence publiée sur Instagram, le comédien évoque notamment ses deux enfants, âgés aujourd’hui de 20 et 18 ans, en se souvenant leur avoir toujours interdit de s’ennuyer lorsqu’ils étaient petits : « Il y a toujours quelque chose à faire, toujours. Dessine, lit, peint, pense, apprend, fais un film avec ton téléphone, joue d’un instrument (…). » Un conseil plus que jamais valable en période de confinement. D’ailleurs, Johnny Depp profite de cette apparition sur les réseaux sociaux pour faire la promotion de sa collaboration musicale avec Jeff Beck.

Ce jeudi 16 avril, les fans ont en effet pu découvrir un premier extrait du fruit de leur travail, qui n’a pas été choisi par hasard puisqu’il s’agit d’une reprise du morceau Isolation, de John Lennon.