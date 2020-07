Johnny Depp : la raison incroyable qui l’a poussé à divorcer de Amber Heard

C’était un procès très attendu, qui va faire couler beaucoup d’encre. Johnny Depp a témoigné à la barre, ce mardi, dans le cadre du procès en diffamation qu’il a intenté au tabloïd « Sun ». En 2018, le magazine avait décrit Johnny Depp comme un mari violent. L’acteur et Ambert Heard avaient divorcé en 2017 après que cette dernière a accusé Johnny Depp de violences « physiques et psychologiques ».

« C’est un point important et central de mon code moral de ne jamais frapper une femme »

Des allégations que Johnny Depp a fermement démenties ce mardi, au tribunal à Londres. Selon le « Daily Mail », l’interprète de Jack Sparrow dans la saga « Pirate des Caraïbes » a affirmé qu’il était « inconcevable » pour lui de lever la main sur une femme. « C’est un point important et central de mon code moral de ne jamais frapper une femme, peu importe les circonstances. C’est tout simplement inconcevable et ça n’arriverait jamais ».

Amber Heard : une sociopathe ?

Selon l’acteur, ce serait Amber Heard elle-même qui serait violente. Dans ses confessions, l’acteur aurait évoqué plusieurs incidents, parmi lesquels un lancer de bouteille de vodka et un doigt coupé. Johnny Depp n’a ensuite pas mâché ses mots. Par écrit, l’ancien compagnon de Vanessa Paradis dépeint une femme « calculatrice », « sociopathe », « narcissique », « complètement malhonnête sur le plan émotionnel ». Selon lui, Amber Heard se serait même rapprochée de lui pour faire avancer sa carrière. « Elle savait ce qu’elle voulait et j’étais une cible facile », a-t-il déclaré.

Un événement déclencheur

Pourtant, l’élément déclencheur qui a poussé Johnny Depp à demander le divorce ne porte pas sur un geste de violence. C’est un tout autre événement. En 2016, lors de la soirée d’anniversaire des 30 ans d’Amber Heard, la jeune femme ou « peut-être l’un de ses amis » a tout simplement déféqué dans le lit conjugal. Un incident dont se serait défendue l’actrice de 34 ans en le qualifiant de « blague inoffensive ».

Vanessa Paradis au secours de Johnny Depp

Si les explications semblent hasardeuses des deux côtés, Johnny Depp pourra quant à lui compter sur ses ex-compagnes Winona Ryder et Vanessa Paradis, qui ont toutes deux assuré ne jamais avoir subi de violence de la part de l’acteur. « Je connais Johnny Depp depuis plus de 25 ans. Nous avons été partenaires pendant 14 ans et avons élevé nos deux enfants ensemble. Pendant toutes ces années, Johnny a été une personne gentille, attentive, généreuse. Une personne non violente et un père non violent », avait confié la chanteuse et actrice française en mars dernier.

Johnny Depp et ses addictions

Dans un procès, tous les moyens sont bons pour se défendre. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que l’avocate du propriétaire du « Sun » le sait. Sasha Wass a notamment questionné Johnny Depp sur sa dépendance à la drogue et à l’alcool. Une dépendance qui pourrait, selon elle, expliquer son comportement violent. Si l’acteur nie toujours avoir été violent, il a assumé avoir testé « toutes les drogues connues des hommes » dès son plus jeune âge. « J’ai toujours été intéressé par la contre-culture et beaucoup des héros littéraires que j’admire sont des consommateurs d’opium. C’est un sujet que j’ai étudié ». Malgré ces confessions, Johnny Depp a tenu à se défendre face aux accusations d’Amber Heard, qui le décrivait comme un « monstre ». « Elle me criait dessus, je lui criais dessus, c’est ça qu’elle appelait le monstre », a-t-il expliqué. « Ce n’était pas Dr Jekyll et Mr Hyde. Je ne crois pas que j’étais le monstre ».