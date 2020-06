JoeyStarr tacle Patrick Balkany après sa danse lors de la fête de la musique

La vidéo de Patrick Balkany qui danse joyeusement lors de la fête de la musique a fait rire (très) jaune les internautes. Après avoir passé quelques mois en prison, l’ancien maire de Levallois-Perret a pu être libéré suite au compte-rendu donné par l’équipe médicale, jugeant son état de santé préoccupant, rendant impossible une incarcération.

Condamnée à 4 ans de prison, dont un avec sursis, car accusé de déclarations mensongères de patrimoine et blanchiment de fraudes fiscales, l’homme de 71 ans apparaissait pourtant bien en forme dimanche 21 juin 2020, lors de la fête de la musique.

La vidéo devient virale sur les réseaux sociaux

Une vidéo de Patrick Balkany qui danse joyeusement a rapidement fait le buzz sur internet. Les citoyens sont outrés de voir qu’il apparait autant en forme, alors que les médias ont bien relayé l’information concernant son état de santé préoccupant.

Lorsqu’elle est venue le récupérer à sa sortie de prison, sa femme Isabelle Balkany a bien insisté sur le fait qu’elle allait bien s’occuper de lui, elle qui était si inquiète de le voir dépérir ainsi en prison.

Quelques mois plus tard, il semblerait que l’homme politique ait bien récupéré, tant il apparaît en forme, dansant avec bonne humeur le 21 juin dernier, à l’occasion de la fête de la musique.

🇫🇷 FLASH – Patrick #Balkany a été aperçu en train de danser lors de la #FeteDeLaMusique. Il avait été libéré pour soucis de santé le 12 février dernier. L’homme est sous contrôle judiciaire pour « Blanchiment de fraude fiscale ». #FeteDeLaMusique2020 pic.twitter.com/8qNpNpCmgO — Conflits (@Conflits_FR) June 21, 2020

Les internautes outrés par la vidéo

La vidéo a été vue plusieurs millions de voir et a attiré des milliers de commentaires très négatifs. Les internautes se disent fatigués par cette justice à deux vitesses qui ne condamne pas les hommes puissants, riches, et blancs.

« Il va mieux, il peut retourner en prison non ? » ; « Il a honte de rien, incroyable. Au lieu de faire profil bas, ça se déhanche en pleine rue » ; « C’est bien d’avoir des problèmes judiciaires et être blanc en même temps » ; « La danse de l’escroc » ; « Il est grand temps de convoquer les juges » (…) peut-on lire sur Twitter.

Les internautes sont agacés, choqués de le voir s’afficher ainsi, alors même que l’opinion public est déjà contre lui. Surtout, son attitude contraste totalement avec ce que disait sa femme concernant son état de santé. Pour rappel, il était « littéralement épuisé par l’anémie et la douleur« . Il va mieux, c’est certain.

JoeyStarr clashe Patrick Balkany

Le rappeur et acteur JoeyStarr est connu pour ne pas avoir la langue dans sa poche et dire haut et fort ce qu’il pense. Visiblement, comme des milliers de français, il a été choqué par la vidéo de Patrick Balkany dansant joyeusement dans la rue, sous les yeux de tous.

Il n’a ainsi pas hésité longtemps avant de partager un montage humoristique. Dans cette vidéo, des images du clip Gangnam Style de Psy ont été modifiées pour faire apparaître la tête de Patrick Balkany sur le corps dansant du chanteur.

Pour accompagner sa vidéo, l’acteur de Polisse a mis les hashtag suivants :

#Balkany

#DouceFrance

#humourdemerdequinefaitrirequemoimaisjassume

#maisquefaitlapolice

Par le biais de l’humour, Joeystarr montre bien ce qu’il pense des agissements de l’homme politique français et les fans du rappeur n’ont pas manqué de réagir, commentant en masse sa vidéo et donnant également leur avis – similaire à celui de la star française.

