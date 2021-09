JoeyStarr : Le papa très heureux prend une superbe photo avec son fils Matisse pour célébrer les 16 ans de ce dernier… Trop mignon !

Un père comblé, c’est sans doute ce que chaque homme souhaite être. Toutefois, le rappeur JoeyStarr l’est déjà à en croire sa dernière publication sur son compte Instagram. La petite famille composée de trois garçons semble bien manifester beaucoup d’amour pour leur père. On vous en dit davantage dans la suite.

Une carrière réussie et une famille heureuse

Le mardi 7 septembre dernier sera gravé dans les esprits ou tout au moins dans celui de JoeyStarr. L’homme s’est en effet adressé à l’un de ses trois garçons qui soufflait sa 16e bougie. Une occasion que le rappeur n’a pas manquée pour faire découvrir le somptueux visage de son aîné Matisse.

Artiste aux multiples facettes, JoeyStarr fait partie aujourd’hui de ceux qui rencontrent un succès étincelant au cinéma et à la télévision. Du haut de ses 53 ans, c’est en tant que rappeur qu’il s’est d’abord illustré. Il est l’un des initiateurs du groupe mythique NTM en compagnie de son pote Kool Shen. Dehors, JoeyStarr est plutôt vu comme un mauvais garçon voire un homme au vocabulaire assez tranchant. Cependant, il faut souligner que l’artiste avant tout, est un père de famille responsable.

On se souvient encore du portrait assez flatteur et élogieux qu’il avait dressé pour ses trois garçons. Ainsi, Matisse, Khalil et Marcello selon leur père, sont assez dévoués dans l’apprentissage. « Le dernier a 6 ans. Il est content, il n’arrête pas ! Dès qu’il arrive quelque pat : ‘’Papa y a écrit ci, papa y a écrit ça !’’ ça bosse, on a cette chance-là », avait-il laissé entendre avec grand enthousiasme.

Le mardi 7 septembre dernier, l’homme qui incarne le professeur de français non conformiste n’est pas resté muet. En effet, pour les 16 ans de son aîné, JoeyStarr a mis ce dernier à l’honneur.

Très fier de sa progéniture

C’est le cliché de Matisse, le premier garçon du rappeur qui a fait la Une sur son compte Instagram. Une journée bien spéciale où le papa adorable a dévoilé un joli visage du jeune garçon. « 16 ans AMOUR AMOUR », avait-il laissé en légende sous le splendide cliché. Sur celui-ci, on peut y voir le chanteur aux côtés de son fils regardant l’objectif avec des yeux remplis de sourire.

Le message a été accompagné de plusieurs hashtags qui expriment en toute simplicité la fierté qu’éprouve JoeyStarr pour son enfant. « #matisse #monhéros #ladescendance », pouvait-on lire. La communauté de l’artiste ne s’est pas empêchée de réagir. Plusieurs messages témoignent de la beauté de Matisse et surtout du sourire qu’il dégageait. Le jeune garçon avait bien l’allure d’un ado très à l’aise dans ses baskets.

Très tendre avec sa famille, le rappeur n’avait pas caché comment cela est arrivé. En 2020, lors de l’émission ‘’Sept à Huit’’, il s’était confié au sujet de la paternité. L’homme de 53 ans soulignait que les personnes qu’il avait su aimer ont réveillé un côté féminin en lui, sa délicatesse. « Moi, j’ai appris la tendresse avec mes enfants… », avait-il ajouté.

JoeyStarr fait preuve de vigilance avec ses bouts de chou et ces derniers le lui rendent bien en travaillant à l’école.