Joey Starr renvoie Booba à la niche !

Vous savez ce que veut dire « rap » ? Vous ne le devinerez jamais, du moins si vous l’ignorez. Rap est l’acronyme de « Rythm And Poetry ». Rythme et poésie en français. Quand on voit les textes ciselés de Mc Solaar, on voit très bien que c’est de la poésie. Par contre, quand on voit les textes de certains rappeurs français actuels, la poésie est davantage devenu un langage fleuri qu’un langage de poète. En effet, quand le rappeur dit « j’ai roté mon poulet rôti et recraché deux îlotiers » comment dire… on va dire que c’est de la poésie vue selon B2O. Et on n’a pas encore parlé de la vulgarité du bonhomme qui atteint quand même des sommets. L’autre souci du rappeur c’est sa façon de provoquer. Le gars est toujours dans la provocation. Ce faisant il donne l’impression au grand public de ne vivre que par ses clashs. Toujours est-il que le bonhomme a un melon à fait pâlir de jalousie Kanye West lui-même. Second degré, ou pas, le rappeur influence négativement toute une génération de fans qui pensent aujourd’hui que c’est bien de se battre dans les aéroports. Et on n’a pas encore parlé de sa misogynie et de son homophobie.

Des clashs, encore des clashs et toujours des clashs

Booba est le spécialiste des clashs, à croire qu’il ne vit que pour cela. En effet, le rappeur est connu pour provoquer ses collègues en non-stop. Pire, en 2018 lui et Kaaris, se sont battus comme des chiffonniers à Orly. Les deux hommes ainsi que ceux de leur staff impliqués dans la bagarre avaient fait un peu de détention histoire de leurs remettre les idées à l’endroit. Plus récemment, Booba s’en est pris à la fouine. En effet, le rappeur a publié ce qu’il disait être le casier judiciaire de La Fouine. Par contre, Booba s’en est aussi pris à Joey Starr et ce n’est pas la première fois. Après quelques échanges et une nouvelle provocation contre Booba, Joey Starr a fini par atomiser son adversaire.

Les clashs entre Booba et Joey Starr ne datent pas d’hier

Ce n’est pas la première fois que les deux rappeurs se clashent. Qui a commencé ? Cela remonte à la nuit des temps ou presque. C’est Karine Lemarchand qui a remis le feu aux poudres. En postant une vidéo avec deux chatons qui se chamaillaient, elle avait légendé « doucement, on n’est pas à Orly » . Bien entendu Booba s’est senti visé et il a grossièrement allumé en reprochant à Karine Lemarchand les actions de son ex, Joey Starr. Bien sûr celui-ci l’ envoyé au diable et Booba a été hyper grossier. Peu de jours après, Booba a posté une vidéo de Joey Starr frappant un petit singe. Or, Joye avait été condamné à une amende pour ces faits. Il ne s’est donc pas gêné pour envoyer Booba au diable, dans le langage très poétique propre aux rappeurs.

Joey réplique de façon fleurie

Joey n’est pas homme à s’en laisser compter. Le fondateur de NTM n’a rien à prouver à Booba. C’est ainsi qu’il lui a vertement répondu que les abeilles ne perdaient pas leur temps à expliquer aux mouches que leur délicieux nectar était meilleur que la m.rde. Bien entendu l’ancien membre de NTM s’est fait un plaisir de taguer celui qui se fait appeler « Le duc de Boulogne » . Bien entendu, le rappeur en a fait tout un plat et n’a pas manqué de rajouter un emoji coeur dans son tag. Booba va très certainement répondre et encore donner dans la provocation. Nul doute que nous tenons le feuilleton de la rentrée. La suite au prochain épisode, qui au vu du sang chaud du loustic, ne saurait tarder.