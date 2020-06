Joey Starr et Pierre Palmade : découvrez cette histoire complètement incroyable qui unit les deux hommes !

Pierre Palmade : sa participation à Qui veut gagner des millions fait beaucoup réagir sur les réseaux sociaux !

On avait pu voir l’humoriste français Pierre Palmade participer dans l’émission de Camille Combal Qui veut gagner des millions il y a à peine quelques jours, c’était le 5 juin dernier ! Souvenez-vous, il faisait comme à son habitude une remarquable participation pour faire un don à une association, et on a pu voir qu’il semblait être en pleine forme.

En effet, ces fans étaient très nombreux à être inquiets, car on sait que la crise sanitaire du coronavirus n’a épargné personne et on se demande de jour en jour qui sont les nouvelles personnes infectées par le virus, bien qu’il semblerait que de moins en moins de cas et de décès soient recensés en France. Concernant Pierre Palmade, il semblerait qu’il soit en pleine forme et c’est bien ce qu’ont pu découvrir les téléspectateurs de TF1 dans l’émission Qui veut gagner des millions présentée par Camille Combal.

Avec Pierre Palmade comme invité, il faut dire que Camille Combal avait un très bon client, puisque la vie de l’humoriste français est remplie de pleins d’anecdotes toutes plus amusantes les unes que les autres. Mais c’est un tout autre fait qui a fait beaucoup parlé pendant des années depuis l’émission On n’est pas couchés sur France 2, où Laurent Ruquier avait malgré lui fait courir une rumeur folle entre Pierre Palmade et Joey Starr. En effet, selon lui, Pierre Palmade aurait pu être en couple avec le rappeur Joey Starr ! Un couple que l’on a beaucoup de mal à imaginer mais comme beaucoup d’autres : il ne faut donc pas juger.

Pierre Palmade et Joey Starr : ils sont allés en discothèque ensemble !

En effet, sur le plateau de l’émission On n’est pas couchés, Laurent Ruquier n’hésitait pas à dire que certains de ses amis pensaient que Pierre Palmade était en couple avec Joey Starr, car ils habitaient dans le même immeuble. L’animateur de France 2 a continué en racontant les propos de ses amis et en ajoutant qu’un soir, alors que la musique était très forte au domicile de l’humoriste Pierre Palmade, ces derniers sont venus taper à la porte. Mais contre toute attente, ce n’est pas l’humoriste Pierre Palmade qui a ouvert la porte, comme ils s’y attendaient.

Ils ont eu à faire avec Joey Starr, et on peut donc imaginer leur grande surprise ! Cette histoire complètement incroyable avait provoqué l’hilarité sur le plateau de l’émission, mais Pierre Palmade a réagi suite à l’anecdote de Laurent Ruquier, qui a toutefois précisé qu’il n’était pas en couple avec Joey Starr. Cependant, le comique français est revenu à son tour sur la soirée, et il a raconté la suite qui est encore plus surprenante. En effet, il semblerait que les deux hommes soient allés en boîte de nuit ensemble, en tout bien tout honneur ! Après cette nuit très agitée en discothèque, les deux hommes se sont retrouvés au domicile de Pierre Palmade et ont pris un dernier verre, alors que ce dernier raconte avoir été très intimidé par la personnalité de Joey Starr.

Alors qu’il est très tôt ou très tard, 5 heures du matin, Joey Starr va allumer la télévision très fort dans le domicile de Pierre Palmade. Et c’est ce qui aurait alors réveillé les voisins qui seraient venus sonner chez lui. Mais Pierre Palmade a tout simplement voulu faire une blague à ces derniers en demandant à son ami Joey Starr de lui ouvrir la porte, pour ne pas qu’il se fasse “engueuler”.

On ne peut qu’imaginer la réaction de ses voisins mais aussi de Pierre Palmade face à cette situation très drôle qui a dû amuser tous les protagonistes une fois l’incident passé. On ne sait pas en revanche si les deux homme sont restés en contact après cet épisode et s’ils s’apprécient, mais il faut avouer que ce serait un couple très inattendu !