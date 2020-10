Jimmy Mohamed met en avant l’intérêt de StopCovid sur son compte Twitter

Dans d’autres pays, il y a également un suivi des malades puisque cela permet de contrôler en partie la propagation du virus. Si lors du lancement, StopCovid a fait couler beaucoup d’encre à cause de la vie privée, certains Français ont décidé de ne pas l’installer. Toutefois, pour qu’elle soit efficace, il faudrait qu’une majorité de la population décide de l’utiliser comme Jimmy Mohamed, qui a partagé son avis sur son compte Twitter.

Les coulisses de StopCovid pour les complotistes. pic.twitter.com/9pAWQiOAmU — Dr Jimmy Mohamed ⭐️⭐️ (@Dr_moji) September 29, 2020

Pourquoi Jimmy Mohamed met-il en avant StopCovid ?

Il faut savoir que l’application est disponible sur Android et iOS. Vous devez utiliser le Bluetooth pour qu’elle fonctionne et le principe reste simple. Vous êtes averti avec une notification si vous avez été en contact avec une personne susceptible d’être atteinte par le coronavirus. Vous êtes alors invité à réaliser au plus vite un test pour savoir si vous êtes malade. Certains Français refusent d’installer une telle application puisqu’elle serait néfaste pour la vie privée.

Jimmy Mohamed révèle sur son compte Twitter qu’il faut utiliser l’App puisqu’il aimerait que son voisin au restaurant sache s’il tombe malade .

. Le docteur phare de Touche pas à Mon Poste voudrait aussi être informé à son tour s’il est en contact sans le savoir avec un malade.

Pour lui, l’application StopCovid est une mesure de protection mutuelle qu’il ne faut pas négliger.

Le docteur Jimmy Mohamed révèle que l’application est surtout importante dans des zones où le risque de contamination est élevé. Il faut toutefois que le Bluetooth soit toujours opérationnel pour que StopCovid puisse fonctionner dans les meilleures conditions.

Voilà maintenant, si on ne télécharge pas stopCovid on est complotiste 🤣🤣 Je travaille dans l'informatique, je connais les règles RGPD, je sais qu'on ne va pas nous "surveiller". Et pourtant, je ne téléchargerai pas cette application! Elle est absurde en ce moment! C'est tout. — Baya (@Bayayaaa) September 29, 2020

Jimmy Mohamed tacle la théorie du complot

Bien sûr, face au partage de cette application, une théorie du complot a pu voir le jour en France et dans le monde entier. Le docteur Jimmy Mohamed a donc voulu partager un cliché sur lequel vous pouvez découvrir des dirigeants qui maîtrisent le monde avec une simple application. Dans les commentaires, les avis sont mitigés et les internautes tentent d’expliquer leur choix. Par exemple, ils sont nombreux à penser qu’ils ne seront pas espionnés avec StopCovid, mais ils ne souhaitent pas pour autant installer cette App.

Pour de nombreux Français, l’application est totalement absurde, mais d’autres estiment que Jimmy Mohamed tente surtout de propager cette peur. En effet, il y a également une théorie en France concernant le coronavirus. Cette maladie n’existerait pas et elle serait dévoilée uniquement pour contrôler les populations. Il suffit de lire les tweets sur les réseaux et les posts pour comprendre que les avis sont nombreux et parfois aussi insolites les uns que les autres.