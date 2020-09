Jesy Nelson : son ex Chris Hughes ne lui manque pas du tout ! Elle s’affiche en petit bikini jaune !

Jesy Nelson a fait monter la pression avec son dernier cliché en bikini, publié sur Instagram. La pop star de Little Mix n’a montré aucun signe de chagrin lorsqu’elle a publié sa dernière photo la plus torride, dans ses stories Instagram ce mardi.

Cela fait plusieurs jours que Jesy Nelson a rendu publique sa rupture avec Chris Hughes, participant de la célèbre Love Island. Jesy, bronzée à souhait, s’est déshabillée pour enfiler son bikini jaune soleil tout en posant dans sa cuisine, le sourire aux lèvres.

La vedette de la chanson Break Up était plus attirante que jamais, en posant ses mains au-dessus de sa tête pour relever ses cheveux, attirant les yeux des internautes sur son corps tonique aux courbes sensuelles. Son haut de bikini à volants accentuait son ample décolleté, alors que Jesy Nelson montrait aux fans ses mouvements les plus envoûtants, devant la caméra. Jesy avait regroupé ses mèches en une coiffure haute qui attirait l’attention des admirateurs sur son bikini lumineux.

La chanteuse avait choisi de mettre en fond de ses stories Instagram le nouveau titre de son groupe, Break Up Song, une manière de promouvoir sa musique tout en attirant toujours plus de fans avec son corps parfait…

Fraîchement séparée de Chris Hugues, Jesy Nelson ne s’est pas confiée à ses fans sur ses sentiments concernant cette séparation. Mais la presse people rapporte que son ex, Chris, espère qu’ils fileront à nouveau le parfait amour une fois que le Royaume-Uni sortira du confinement. Reste à savoir si la principale intéressée sera d’accord.

De nombreuses rumeurs affirment que le confinement a eu raison de la relation amoureuse entre Jesy Nelson et Chris Hughes. La pop star ne se serait plus sentie en phase avec la star de la réalité, alors qu’ils se téléphonaient souvent depuis leurs maisons respectives, où ils sont actuellement confinés.

Leur relation amoureuse aura duré 16 mois, après une première rencontre au cours de laquelle les deux jeunes gens avaient eu un véritable coup de foudre.

Jesy Nelson a tenté de se suicider

Jesy Nelson, qui fait partie du groupe à succès Little Mix, a connu une gloire prématurée qui l’a fortement fragilisée psychologiquement. En 2019, la jeune femme a été victime d’un harcèlement en ligne extrêmement violent, qui visait notamment son physique et qui l’a fait plonger dans une profonde dépression.

Dans le documentaire que lui a consacré le BBC, « Jesy Nelson : Odd One Out », la pop star rapporte avoir tenté de mettre fin à ses jours par overdose : « Je me souviens juste m’être dit ‘J’ai besoin que ça cesse, je vais y mettre fin’. Je suis allée dans la cuisine et j’ai avalé le plus de comprimés possible. Puis je me suis allongé dans mon lit pendant très longtemps, en pensant ‘Ça va venir. Vite’ »

Fort heureusement, son petit ami de l’époque l’a retrouvée avant qu’elle ne sombre dans un coma qui aurait pu se révéler fatal pour la jeune femme. Les autres membres de son groupe, Leigh-Anne Pinnock, Perrie Edwards et Jade Thirlwall, n’ont pu qu’assister, impuissantes, à la descente aux enfers de leur camarade qui rencontrait alors des troubles alimentaires. « Les gens disaient que mon visage était difforme – la pire chose que j’aurais pu entendre. J’avais le coeur brisé. Je me souviens avoir appelé ma mère et lui avoir dit : ‘Je veux rentrer à la maison’« , se rappelle Jesy Nelson dans les colonnes du Guardian.